Detenido en Cuenca un hombre buscado en EE.UU. por blanqueo de capitales: tenía una orden internacional de captura

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre a petición de las autoridades de Estados Unidos y sobre el que recaía una orden internacional de búsqueda y captura emitida por Interpol por su presunta implicación en un delito de blanqueo de capitales.

Según ha informado la Benemérita, la actuación tuvo lugar a finales de octubre en la autovía A-3, en el tramo entre Montalbo y Saelices (Cuenca), cuando los agentes pararon a un vehículo durante el desarrollo de un control rutinario de seguridad ciudadana.

Una vez identificado el conductor, los agentes de la Guardia Civil comprobaron a través de las bases de datos que el individuo figuraba como reclamado por las autoridades estadounidenses.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, competente en materia de extradiciones, para la tramitación del procedimiento correspondiente.