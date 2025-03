El divertido baile de José Bono junto a su hija Amelia que arrasa en Instagram

influencer más de 500.000 seguidores en Instagram y más de 60.000 en TikTok, ha compartido un divertido vídeo junto a su padre, José Bono. La Amelia Bono , cony más de 60.000 en TikTok, ha compartido unjunto a su padre,

Una publicación en la que se puede observar como el exministro de Defensa y expresidente de Castilla-La Mancha protagoniza junto a su hija, y una tercera persona, un gracioso baile que ha arrasado en Tiktok en cuestión de horas.

Durante la coreografía cada uno de ellos se encarga de marcar un paso en concreto. José Bono, vestido con pantalón y cazadora de color azul y zapatillas blancas, es el primero en iniciar el baile seguido de la influencer. A los pasos de Amelia se suman los del tercer protagonista, que da paso a un divertido baile que termina entre risas.

Así se puede ver en la publicación, en la que Amelia ha escrito el siguiente pie de texto: "No se como he conseguido esto…. pero no podía no compartirlo con todos vosotros!!!! Llorooooooo".