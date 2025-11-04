Dos mujeres intoxicadas tras incendiarse la campana de una cocina en Ocaña (Toledo)

Dos mujeres han resultado intoxicadas este martes por humo en una vivienda situada en la calle Santo Domingo, en Ocaña (Toledo).

El incendio se ha originado sobre las 11.59 horas a causa de la campana extractora de la cocina, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha.

Las afectadas, de 45 y 75 años, han sido trasladadas al centro de salud de Ocaña por una ambulancia de urgencias que ha acudido al lugar de los hechos.

Hasta allí también se ha desplazado un equipo de bomberos del parque de Villarrubia de Santiago, que ha dado cuenta del fuego, además de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.