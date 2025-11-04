Castilla-La Mancha lanza su Oferta de Empleo Público 2025 con 827 plazas para funcionarios: lo que debes saber

Ya se conoce el total de plazas disponibles para los aspirantes a la Administración General en Castilla-La Mancha de 2025, que asciende a 827. Esta confirmación llega después del respaldo unánime de los sindicatos de la función pública a la Oferta de Empleo Público (OEP) de personal funcionario, impulsada por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Estas plazas se aprobarán junto con las de personal laboral, que forman parte del sector de la Administración General, cuya comisión negociadora se celebrará la próxima semana, tal y como ha trasladado la Junta en un comunicado.

De las 827 plazas, 623 corresponden a turno libre, 158 a promoción interna, 33 a discapacidad general y 13 a discapacidad intelectual.

La negociación de esta oferta con los representantes del personal empleado público ha sido uno de los puntos del orden del día de la Mesa Sectorial de Personal Funcionario de Administración General, que ha estado presidida por el director general de Función Pública, José Narváez.

Dicha negociación se lleva a cabo dentro del proceso de planificación de la Oferta de Empleo Público del presente año 2025 que se desarrolla en los distintos sectores del empleo público regional.

Durante el mes de diciembre también se desarrollará la Mesa General del Personal Empleado Público, como paso previo a la aprobación por el Consejo de Gobierno de toda la OEP de 2025, que incluye al sector de Administración General -personal funcionario y laboral-, así como el sanitario y el educativo.

Plan de Impulso a los Servicios Públicos 2023-2027

La Oferta de Empleo Público de 2025 forma parte de la tercera edición del Plan de Impulso a los Servicios Públicos 2023-2027 del Gobierno de Castilla-La Mancha, con el que se prevé aprobar más de 12.300 plazas de empleo público durante este periodo.

Así, el Ejecutivo autonómico pretende generar oportunidades de empleo en la región, transmitir certidumbre a las personas interesadas en adquirir la condición de personal empleado público de la Administración regional y mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen, dotando de mayor estabilidad a las plantillas e incentivando su desarrollo profesional.