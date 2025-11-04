Escalan el muro de una casa en Caudete (Albacete) para robar joyas a dos ancianos

La Guardia Civil de Caudete (Albacete) ha detenido a dos vecinos de dicha localidad, de 20 y 25 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas cometido en el interior de una vivienda de la localidad caudetense.

La investigación se inicio a raíz de que la Guardia Civil de Caudete tuviera conocimiento de la comisión de un robo con fuerza en un domicilio de dicha localidad, donde los autores sustrajeron a dos personas de avanzada edad diversas joyas que se encontraban en una de las habitaciones de la vivienda.

A raíz de esta información, la Guardia Civil realizó la inspección ocular en el inmueble donde se había cometido el robo, la cual evidenció cómo los autores escalaron primeramente el muro perimetral del patio, para seguidamente fracturar dos puertas y acceder a su interior para sustraer las joyas.

Según pudo saber la Guardia Civil, estos dos jóvenes se encontraban en las inmediaciones de la vivienda, vigilando la salida de personas de su interior, accediendo a ella una vez que se aseguraban que no había nadie en su interior.

Gracias a las pesquisas policiales y a la colaboración ciudadana, los agentes lograron vincular el robo a dos vecinos de Caudete que, tras ser identificados y localizados, resultaron finalmente detenidos.

Joyas recuperadas

Tras las detenciones, la Guardia Civil inspeccionó establecimientos de compraventa de oro de las provincias de Albacete y Alicante, una actuación que permitió recuperar en un local de Villena una de las piezas de oro sustraídas. La joya, vendida por los detenidos tras el robo, ya ha sido devuelta a sus propietarios.

Las diligencias policiales, instruidas por el Equipo de Investigación de la Benemérita de Caudete, junto con los detenidos, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Almansa, en funciones de guardia, decretándose el ingreso en prisión de uno de ellos, y la libertad bajo medidas cautelares del segundo.