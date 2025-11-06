Un ladrón se lleva más de un centenar de manillas de fincas de Talavera: ya ha sido detenido

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 34 años como presunto autor de la sustracción de un total de 130 manillas de las puertas de varios portales de fincas de esta ciudad.

Según ha trasladado la Policía en un comunicado, la investigación se inició el mes de septiembre, cuando se recibieron en la Comisaría de Talavera de la Reina varias denuncias similares. En ellas se informaba de la sustracción de las manillas de los portales, con sus correspondientes placas y mecanismo interior, así como los embellecedores de las puertas de servicio.

Este delito, calificado como "insólito", estaba afectando a un gran número de vecinos. A raíz de estos hechos se inició una investigación por parte de la Policía Nacional, en la que se procedió a la detención del presunto autor y la recuperación de 130 manillas que habían sido entregadas en dos centros de tratamiento de residuos de la localidad.

Las manillas recuperadas han sido entregadas por la Policía Nacional a sus legítimos propietarios y el autor ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial para responder por los delitos de hurto cometidos.

Sobre los delitos de hurto

Este tipo de hechos delictivos continúa siendo un problema para empresas y. particulares. Según el último Barómetro del Hurto en la Distribución Comercial, el impacto de los hurtos se ha incrementado con respecto a los datos de 2023, cuando la pérdida desconocida supuso un impacto de 1.800 millones de euros, cantidad que refleja el 0,74% del total en la facturación anual.

Los hurtos representan el 77% de la pérdida desconocida en 2024. De estos, casi seis de cada diez corresponden a hurtos externos, mientras que el 18% se atribuye a robos internos por parte de los trabajadores. Además, los errores administrativos y el fraude a proveedores también contribuyen a esta pérdida desconocida, aunque en menor medida, con un 15% y un 9% respectivamente.

Este crecimiento de los hurtos externos coincide con la percepción de la empresas y es que el 65% de ellas consideran que estos han aumentado respecto al ejercicio previo.