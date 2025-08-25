Tragedia laboral en un pueblo de Albacete: un muerto y un herido grave en una nave en construcción

Un trágico accidente laboral ha sacudido este lunes la localidad albaceteña de Villarrobledo, donde un trabajador ha perdido la vida y otro ha resultado herido de gravedad tras precipitarse desde una altura de aproximadamente siete metros en una nave industrial en construcción.

Según ha confirmado el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso se ha producido a las 11.27 horas de la mañana, cuando tres operarios que trabajaban en la estructura de la nave han sufrido una caída.

Uno de los trabajadores ha fallecido en el acto debido a la gravedad del impacto, mientras que otro ha sido trasladado de urgencia en estado grave a un centro hospitalario. El tercer implicado ha quedado suspendido en el aire a varios metros de altura y ha tenido que ser rescatado por bomberos del SEPEI.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, sanitarios del Sescam, una UVI móvil y personal de emergencias, que nada han podido hacer por salvar la vida de uno de los trabajadores.