Rescatado un senderista de Guadalajara tras pasar la noche herido en la montaña de Cantabria

Un vecino de Guadalajara, de 54 años, ha sido rescatado este lunes por la mañana en el parque natural de Los Collados del Asón, en el municipio cántabro de Arredondo, después de sufrir una lesión en el tobillo durante una ruta de senderismo que le impidió continuar por sus propios medios.

El accidente ocurrió la tarde del domingo, cuando el senderista castellanomanchego se encontraba en una zona de difícil acceso del parque. El aviso al Centro de Atención a Emergencias 112 de Cantabria se recibió poco después de las 20.30 horas, lo que activó un dispositivo de rescate por tierra, debido a la falta de luz para realizar una evacuación aérea inmediata.

Hasta el lugar se desplazaron dos técnicos de rescate y una médico, que asistieron al herido y decidieron, dada la complejidad del terreno y las horas de porteo necesarias para trasladarlo, pasar la noche en una cabaña de montaña con él.

Allí permanecieron hasta el amanecer, cuando un helicóptero del Gobierno de Cantabria pudo finalmente evacuar al afectado y al equipo con seguridad.

El senderista fue atendido en la zona por personal sanitario y, según fuentes del operativo, presentaba una torcedura de tobillo que le impedía caminar por sus propios medios en un entorno montañoso y escarpado.