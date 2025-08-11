Herido un hombre de 60 años al caerle encima un palé de sandias en Tomelloso

Un trabajador de 60 años de edad ha resultado herido este lunes por la mañana tras sufrir un accidente laboral en una finca situada en el término municipal de Tomelloso (Ciudad Real), mientras realizaba labores de carga de sandías.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar a las 10.25 horas en una finca ubicada en el kilómetro 100 de la A-43, en sentido Ciudad Real.

El hombre se encontraba operando una carretilla mecánica cuando, por causas que no han trascendido, un palé de sandías se le ha caído encima, causándole diversos traumatismos por todo el cuerpo.

Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una UVI móvil, que ha evacuado al herido al hospital de Tomelloso para recibir atención médica. En el operativo también han intervenido efectivos de la Guardia Civil.