Castilla-La Mancha envía medios aéreos a Castilla y León para apoyar en la extinción de incendios forestales

La Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, a través del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infocam), ha movilizado dos aviones anfibios a petición del Gobierno de Castilla y León para colaborar en las tareas de extinción de los incendios activos en Llamas de Cabrera (León) y Cervera del Pisuerga (Palencia).

Así lo ha avanzado el director general de Calidad Ambiental, Tomás Villarrubia, durante su visita al Centro Operativo Regional del dispositivo Infocam, desde donde ha destacado la importancia de la coordinación interterritorial en la lucha contra los fuegos forestales.

“El fuego es un enemigo que no tiene color político al que todos tenemos que combatir con todos los medios que tengamos a nuestro alcance”, ha subrayado Villarrubia.

Además de apoyar a la comunidad vecina, desde el Ejecutivo castellanomanchego se ha lanzado un serio aviso a la población ante el alto riesgo de incendio forestal que atraviesa actualmente la región, motivado por la intensa ola de calor que afecta a gran parte del país desde la pasada semana.

Villarrubia ha instado a extremar las precauciones en entornos naturales, advirtiendo que “con las condiciones actuales, de intenso calor y fuertes rachas de viento, cualquier chispa puede originar un gran incendio forestal”. Por ello, ha pedido a la ciudadanía evitar cualquier actividad que suponga riesgo de ignición.

El Gobierno regional recuerda que, ante situaciones de riesgo extremo como la actual, la prevención es el mejor aliado. Las altas temperaturas, unidas a la baja humedad y al viento, multiplican el peligro de propagación de incendios.