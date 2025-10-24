Un hombre apuñala a su vecino en plena calle en Ciudad Real y acaba detenido

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas por apuñalar a otro en plena calle en Ciudad Real capital.

Los agentes, que patrullaban por la zona, presenciaron la pelea entre los dos individuos e intervinieron en ese mismo momento en el que se produjo la agresión, con el objetivo de evitar un fatal desenlace.

En el transcurso de los hechos, la víctima ha sufrido dos puñaladas en el tórax y en el brazo derecho, por lo que, además de ser atendida por los servicios de emergencia en el lugar, tuvo que ser trasladada al Hospital General Universitario de Ciudad Real.

El agresor intentó huir a la carrera pero rápidamente fue interceptado y detenido por los dos agentes de la Policía Nacional. Durante el registro, los agentes comprobaron que portaba hasta siete armas prohibidas escondidas en un cinturón táctico, similar a los que utiliza la Policía.

Entre las armas localizadas, los agentes encontraron dos navajas de tipo militar y apertura asistida, una navaja de doble hoja, un kubotán que ocultaba un puñal en su interior, así como una navaja oculta en una llave.

Tanto la víctima como el detenido eran vecinos y cuentan con numerosos antecedentes penales previos. De hecho, habían mantenido discusiones anteriormente por las que la víctima había ya denunciado por amenazas.