Hurtan 1.000 euros a una persona vulnerable en un cajero de un pueblo de Ciudad Real: hay dos detenidos

Dos personas han sido detenidas por la Guardia Civil como presuntas autoras de un delito de hurto de dinero a una persona vulnerable de avanzada edad en la localidad de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). Los hechos ocurriendo cuando la víctima se encontraba en el cajero automático exterior de una oficina bancaria del municipio.

La investigación, que se ha llevado a cabo en el marco de la operación 'Tatescu', se inició a raíz de una denuncia impuesta por la afectada en el Puesto de la Guardia Civil de esta localidad ciudadrealeña.

En su declaración, manifestó que mientras se usaba un cajero automático fue abordado por dos personas que le pidieron un euro para desbloquear su tarjeta del cajero. Acto seguido, a través de diferentes engaños y distracciones, consiguieron sustraerle 1.000 euros de su cuenta bancaria.

El visionado de las cámaras de seguridad permitió comprobar que esta táctica ya había sido intentada anteriormente con otras personas, pero no habían tenido éxito, según ha trasladado la Benemérita en nota de prensa.

Una vez llevadas a cabo las labores de identificación y localización de los implicados, se supo que los presuntos autores se encontraban alojados en un hotel de la localidad de Barajas de Melo (Cuenca). Hasta allí se desplazaron varios agentes para su detención por un supuesto delito de hurto.

Las diligencias y los detenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción número 1 de Valdepeñas (Ciudad Real).

Delito de hurto

El delito de hurto puede ser considerado como delito leve o delito menos grave según el valor de lo hurtado. En cualquier caso, cualquier persona condenada por hurto quedará registrada en su historial policial como antecedente.

En cuanto al delito leve de hurto, está sancionado con pena de multa, y, dependiendo de las circunstancias, podría derivar en una pena de prisión.

Según recoge el Código Penal, cuando el valor de lo sustraído no supera los 400 euros se clasifica como un delito leve de hurto, estableciendo una pena de multa de 1 a 3 meses. Si durante el hurto se neutralizan, eliminan o inutilizan los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas, la pena se impondrá en su mitad superior.

El hurto pasa a ser delito menos grave cuando el valor de lo sustraído supera los 400 euros o cuando concurren las circunstancias agravantes que establece el artículo 235 del Código Penal.