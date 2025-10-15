Un hombre, detenido en Abenójar (Ciudad Real) como sospechoso de la muerte a puñaladas de su hermano

La Guardia Civil ha detenido en la mañana de este miércoles a un hombre acusado de ser el presunto autor de la muerte de su hermano tras una agresión con arma blanca ocurrida en un domicilio particular en Abenójar, un municipio de Ciudad Real de aproximadamente 1.300 habitantes.

Los hechos se conocieron el martes por la tarde, cuando el cuerpo sin vida de la víctima fue hallado en una vivienda de la calle del Pilar, tras ser localizado por un familiar.

Ante la gravedad del suceso, la Guardia Civil puso en marcha de inmediato un operativo para localizar al principal sospechoso, que ha resultado ser el propio hermano de la víctima, quien se encontraba en paradero desconocido.

Según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, el dispositivo desplegado durante las últimas horas ha permitido la detención del presunto agresor en la mañana de este miércoles, culminando así la operación policial.

Otras agresiones en Castilla-La Mancha

En los últimos días, Castilla-La Mancha ha vivido una serie de agresiones con arma blanca en distintos municipios de la región. Tras el incidente ocurrido el lunes por la noche en el parque de la Amistad de Guadalajara, donde un joven de 18 años resultó herido, se suman otras situaciones similares en la provincia de Toledo y Albacete.

La madrugada del mismo lunes, en Illescas (Toledo), un hombre de 47 años fue agredido también con arma blanca en plena vía pública durante una discusión, mientras que apenas dos días antes, en Ontur (Albacete), un hombre de 58 años sufrió una agresión similar. En todos los casos, las víctimas fueron atendidas de forma inmediata y trasladadas a centros hospitalarios para recibir atención médica.

La sucesión de hechos violentos en un corto periodo de tiempo y en diferentes puntos de Castilla-La Mancha ponen sobre la mesa la importancia de contar con medidas de seguridad ciudadana, especialmente en espacios públicos para garantizar la protección y tranquilidad de los vecinos.