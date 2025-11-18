Investigado un hombre por robar 1.000 euros y crucifijos de la ermita de un pueblo de Ciudad Real

La Guardia Civil investiga a un hombre como presunto autor de una serie de robos cometidos durante el mes de agosto y septiembre en la Ermita de Jesús de las Tres Caídas, en Almagro (Ciudad Real), de la que sustrajo más de 1.000 euros.

Tras acceder al interior de la mencionada ermita y romper los candados de los cepillos que hay en los diferentes veleros, el presunto autor sustrajo la recaudación de los donativos de los feligreses. En la último ocasión, además del dinero, se llevó tres crucifijos y un candelabro que había en el altar.

Según explica la Guardia Civil en un comunicado, los hechos siempre tenían lugar a primera hora de la tarde, justo cuando abrían la ermita y estaba más vacía, lo que facilitaba que el implicado no fuera sorprendido.

Las primeras gestiones de la investigación, llevadas a cabo dentro de la 'Operación Devotio', apuntaban a la misma persona. Un testigo llegó a relatar como escuchaba manipular las cadenas de los cepillos.

Como resultado de las indagaciones se procedió a la investigación del presunto autor de estos hechos, al que se le atribuyen cuatro delitos contra el patrimonio por los robos y hurtos en la ermita.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 1 de Almagro (Ciudad Real).