La Diputación denuncia que los sindicatos bloquean la subida salarial en el Consorcio Provincial de Bomberos

El presidente del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Toledo (CPEIS) y vicepresidente cuarto de la Diputación, Juan Carlos Sánchez, ha anunciado este lunes la ruptura de la Mesa General Negociadora con los sindicatos representados en el Consorcio de Bomberos, señalando que "han sido ellos los que han decidido que las mejoras que este Equipo de Gobierno proponía y pretendían incluirse en el próximo presupuesto de la Diputación de Toledo no vayan a llevarse a cabo".

Sánchez ha recordado que, aunque "nunca las mejoras serán las que nuestros bomberos merecen", el diálogo debe entenderse en un límite realista. "Ellos arriesgan su vida por los toledanos, pero también todos hemos de ser conscientes de que la mejora de un consorcio no puede comprometer la estabilidad presupuestaria de una institución como la Diputación de Toledo, que debe atender a 204 municipios y a casi un millón de habitantes".

Desde la Diputación se remarca que la labor de los bomberos es "vital" y que su vocación de servicio merece un reconocimiento, pero advierten de que algunas de las exigencias sindicales superarían la capacidad financiera del Consorcio, poniendo en riesgo la asistencia a los pueblos. Como ha explicado Sánchez, "la mejora de un consorcio no puede poner en riesgo la asistencia a nuestros pueblos y a casi un millón de toledanos".

El equipo de Gobierno había planteado un ambicioso paquete de mejoras laborales, que incluía incrementos progresivos de retribuciones entre 2026 y 2028; reducción de la jornada laboral, de las 62 actuales a 59 jornadas; subida de los complementos específicos (8 % más el incremento que proponga el Gobierno Central); aumento de cinco niveles del complemento de destino; mejora de las condiciones: pasar de 3 a 4 guardias fijas anuales, lo que supondría unos 5.000 € extra por bombero; y aumento de plantilla: hasta 30 bomberos más y 6 administrativos.

Según el presidente del Consorcio, este paquete implicaba un coste adicional cercano a los 6 millones de euros, lo que llevaría a que casi el 87% del presupuesto del Consorcio se dedicara a nóminas.

Responsabilidad y diálogo

A pesar de la magnitud del esfuerzo, el presidente ha insistido en que el gobierno provincial ha actuado con responsabilidad, destacando que se ofreció la adhesión del Consorcio al Acuerdo Marco de la Diputación de Toledo, lo que habría supuesto un reconocimiento laboral más amplio. No obstante, ha lamentado que la propuesta no haya sido aceptada por los sindicatos, lo que, en su opinión, evidencia "una voluntad de dinamitar cualquier posibilidad de acuerdo".

Sánchez ha subrayado que, a lo largo de la negociación, el equipo ha mostrado un "talante de diálogo". Sin embargo, hace una lectura crítica del proceso cercano a las elecciones sindicales: "han valorado más sus resultados electorales que el esfuerzo de un Equipo de Gobierno que ha querido encajar partidas económicas para mejorar la calidad del servicio".

Además, ha recordado otras actuaciones ya impulsadas por la Diputación en materia de bomberos, como la apertura del parque de Villarrubia de Santiago, la reforma del parque de Santa Olalla, el reconocimiento del nivel C1 para el personal, la incorporación de 28 bomberos nuevos y la renovación del parque móvil provincial.

Dirigiéndose a los ciudadanos, Sánchez ha querido trasladar claridad recalcando que "si esta mesa se ha roto, no ha sido por falta de voluntad de este equipo de gobierno. Las condiciones que ahora van a tener son las que han elegido. Si hubieran aceptado, estas mejoras se habrían materializado el 1 de enero".

Por último, ha hecho un llamamiento a la serenidad, pues el Gobierno de la Diputación de Toledo seguirá comprometida "con la seguridad, con la prevención y con un servicio esencial para la provincia", aunque ha lamentado profundamente no haber logrado un acuerdo justo con todas las partes.