Un jugador del Conquense estudia poner una denuncia tras recibir insultos como "hija de puta" y "femenina" en el derbi

Los insultos homófobos y machistas hacia el jugador del Conquense Nacho Ruiz el pasado domingo en el derbi provincial de Segunda RFEF han llevado al deportista a plantearse presentar una denuncia, junto a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Así lo ha manifestado este martes, un día después de que el Club Deportivo Quintanar del Rey compartiera un comunicado en sus redes sociales en el que condenaban "enérgicamente" los insultos proferidos desde la grada del estadio municipal de San Marcos de Quintanar del Rey contra el defensa del Conquense.

Nacho ha explicado lo ocurrido y, según cuenta, los insultos comenzaron desde que arrancó el encuentro. "Desde que empezó el partido ya empezaron con los insultos que puse en redes sociales como hija de puta, femenina, pobre de tu madre que no tiene un hombre sino una niña...".

Según el acta del partido, y tal y como recoge Europa Press, en el minuto 79 Ruiz avisó al árbitro de lo que estaba sucediendo en el momento, lo que hizo activar el protocolo y lanzar un mensaje desde megafonía.

Ruiz ha asegurado que los insultos recibidos venían siempre de la misma zona y ha reconocido que, después de escucharlos durante casi todo el partido, respondió lanzando un beso hacia aquellos usuarios que le insultaban.

Un gesto del que el jugador no se "avergüenza", a pesar de haber sido recriminado por parte de la peña Frente Rey de Quintanar. "Estaba harto y no me escondo en absoluto, mientras que ellos no han dado la cara ni se han disculpado", ha apuntado.

Prohibido el acceso a las instalaciones y partidos del club

Por su parte, el CD Quintanar del Rey aclaraba este lunes que ese tipo de actitudes, en ningún caso, reflejan los valores del club y anunció el inicio de un proceso de investigación para identificar a las personas implicadas en proferir estos insultos.

Una vez identificados, el club trasladaba que se aplicarán las medidas disciplinarias como la prohibición total de acceso a las instalaciones del club "y a todos los partidos en los que participe el equipo, ya sea como local o visitante".