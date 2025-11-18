Muere un pintor de 51 años en Lezuza tras caer desde cuatro metros en plena vía pública

Un caída desde cuatro metros de altura ha acabado con la vida de un pintor de 51 años de edad en el paseo de la Libertad de la localidad albaceteña Lezuza, en la provincia de Albacete.

La tragedia ha tenido lugar este lunes sobre la 13.06 horas, según ha informado el Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Estas mismas fuentes han trasladado que en el lugar de los hechos se encontraba un equipo médico de Urgencias, una ambulancia de soporte vital, así como un helicóptero medicalizado.

Hasta el espacio donde se ha producido el accidente también han acudido agentes de la Guardia Civil.