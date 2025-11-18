Castilla-La Mancha reclama transparencia en la negociación de la financiación y avisa a Montero: "No nos gustan los platos precocinados"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado que las comunidades autónomas puedan hacer uso del principio de autonomía financiera y no estar al albur de los vaivenes de la política de Madrid, además de pedir mayor transparencia en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica.

Así lo ha indicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en el Palacio de Fuensalida en Toledo, donde ha hecho referencia a la información que trasladó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre un nuevo modelo de financiación en los próximos meses.

En este punto, el titular de Hacienda ha subrayado que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera "no contábamos con ningún tipo de documentación", salvo la información que recogían los medios de comunicación. Pese a ello, ha destacado un "aspecto positivo" que es que al fin el Gobierno central quien "va a liderar" el nuevo modelo de financiación autonómica.

En este sentido, ha dicho, en días previos la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda pidió una propuesta de financiación al PP, algo que según el consejero es "innecesario" porque cuando se habla de financiación "no estamos hablando de un tema de partidos, sino de territorios", ha trasladado la Junta en un comunicado.

Acto seguido, Ruiz Molina ha explicado que no se dieron muchos detalles, pero sí que se hizo referencia a una serie de "principios inspiradores", entre los que ha señalado, que este modelo era de aplicación a todas las comunidades autónomas de régimen común, incluida Cataluña, algo que según el consejero "no se corresponde con lo que conocemos a través de los medios".

Ha aclarado, que esta discordancia se debe a que, "si es aplicable a todas, porque no se está hablando con todas, y se centran en un acuerdo que se escenificó en julio entre el Gobierno de la Nación con la Generalitat", es decir, que no se corresponde este modelo común con reuniones bilaterales. Y ha añadido, que en el caso de Castilla-La Mancha "no nos gustan los platos precocinados, porque si se va a aplicar a todas las comunidades, nos gustaría estar en los fogones".

Un nuevo modelo con el que iban a existir más recursos para las comunidades autónomas, algo que "es obvio", porque no se trata de que haya más recursos, al Gobierno regional lo que le interesa es saber "como ese mayor volumen de recursos se distribuye entre las regiones".

Además de respetar la multilateralidad y al mismo tiempo la bilateralidad, en referencia a Cataluña, ante lo cual, el consejero ha hablado de "incompatibilidad entre ambas", porque "es imposible sorber y soplar a la vez".

Solidaridad interterritorial y principio de igualdad

Tal y como ha indicado Juan Alfonso Ruiz Molina en su intervención, en relación con la solidaridad interterritorial, ha querido matizar que no se puede hablar de este tipo de solidaridad porque de lo que se está hablando es de cómo se distribuye la riqueza nacional, "al servicio del interés general", entre las comunidades para "prestar servicios fundamentales de nuestra competencia en condiciones de igualdad". Y ha mostrado la "máxima colaboración del Ejecutivo autonómico".

En cuanto al principio de igualdad en materia de financiación autonómica el consejero ha aclarado que "nos referimos a que todos los españoles tengan las mismas posibilidades de acceso a los servicios públicos fundamentales, con independencia de nuestra capacidad económica y con independencia de la capacidad económica del territorio".

"Algo contrario a los privilegios que se pretenden para ninguna comunidad y que en reiteradas ocasiones ha mencionado el presidente García-Page de una manera "contundente y clara", ha añadido, señalando al mismo tiempo que "no vamos a permitir el principio de ordinalidad, ya que es incompatible con los valores socialistas".

Por último, ha cerrado indicando que "ante el escepticismo" de que esto salga adelante, seguiremos pidiendo un fondo transitorio de financiación que compense a las comunidades autónomas "que estamos objetivamente infrafinanciadas".