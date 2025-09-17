La Junta nombra a Francisco Javier de la Cruz como director del nuevo Instituto de Seguridad y Salud Laboral

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho oficial el nombramiento de Francisco Javier de la Cruz González como director del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral, un organismo de reciente creación en la región.

El nombramiento, propuesto por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, fue aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado martes.

La designación ha quedado recogida en un decreto publicado este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), con la firma del presidente autonómico, Emiliano García-Page.

El decreto entra en vigor desde el mismo día de su publicación.