El Gobierno de Page estalla sobre los pisos turísticos: "Hace falta cirugía mayor, no tiritas"

El consejero de Fomento de Castilla‑La Mancha, Nacho Hernando, ha instado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez a asumir un papel protagonista en la regularización de los pisos turísticos que no están registrados en la región, ya que, según él, es el Ejecutivo central quien dispone de los datos necesarios.

La petición surge tras conocerse que el Ministerio de Vivienda notificó este domingo la existencia de 918 pisos turísticos en Castilla‑La Mancha que figuran sin registrar ante plataformas digitales, solicitando su retirada hasta regularizar su situación. Ante los medios, Hernando ha pedido "hablar con propiedad", ya que si "no se habla de personas ilegales, tampoco de viviendas ilegales".

Ha aclarado que muchos de esos pisos no forman parte de registros porque están en trámite, o bien porque sus propietarios necesitan ayuda para registrar su piso. Así, ha rechazado que se trate de "pisos patera" o zonas de hacinamiento, y ha defendido que la mayoría son inmuebles antiguos o deteriorados que alguien compra y reforma, buscando darles una nueva vida.

El consejero ha insistido en que es "deber" del Ejecutivo central contactar con esos propietarios y "ayudarles amablemente" a regularizar los pisos. De igual modo, ha reconocido que esta medida no resolverá por sí sola la crisis del alquiler.

"Si lo que queremos son precios más bajos, lo que ponernos es construir a viviendas sin parar", ha afirmado, definiendo como poco realista intentar solucionar los desequilibrios del mercado por medio de medidas parciales y criticando que el Ministerio liderado por Isabel Rodríguez anuncie decisiones cuyo contenido llega a la sociedad solo a través de la prensa.

Para Hernando, regularizar es importante pero no suficiente. Por ello, ha advertido que "criminalizar" a los propietarios de pisos turísticos no arreglará la situación del alquiler, y ha urgido a la aprobación de un plan estatal de vivienda de carácter estructural: "No podemos estar poniendo tiritas cuando lo que hace falta es cirugía mayor".