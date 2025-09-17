Hasta 600 empleos en resorts este invierno con todo incluido: una cadena internacional abre plazas también para toledanos

La reconocida cadena internacional Club Med, especializada en vacaciones premium con el formato 'todo incluido', ha puesto en marcha una campaña de empleo con 600 vacantes para cubrir puestos en sus resorts europeos durante la próxima temporada de invierno.

Aunque Toledo no acogerá entrevistas presenciales, la convocatoria está abierta a nivel nacional, por lo que cualquier candidato desde Castilla-La Mancha puede postularse a través de internet. Se trata de una buena oportunidad para quienes buscan una experiencia laboral internacional en el sector turístico.

Los puestos disponibles se reparten en seis grandes áreas: hostelería, cocina, restauración, deportes, bienestar, animación infantil y soporte técnico/logístico. La compañía busca perfiles variados, como recepcionistas, camareros, cocineros, monitores deportivos, personal de limpieza, animadores o técnicos de apoyo.

Además, hay 80 plazas específicas en resorts de lujo dentro de la exclusiva gama Club Med Exclusive Collection.

Uno de los aspectos más atractivos de esta convocatoria es que no se exige formación universitaria. Lo que realmente valora la empresa es la experiencia profesional, la actitud, las habilidades sociales y la capacidad de adaptación. La motivación, la vocación de servicio y la facilidad para integrarse en equipos multiculturales son elementos clave para acceder a estas vacantes.

Las entrevistas presenciales se realizarán en ciudades como Valencia, Marbella, Sevilla o Gijón, aunque el proceso de selección es totalmente online, lo que permite postular desde cualquier punto, incluida Castilla-La Mancha. Las ofertas ya están activas y se irán renovando a lo largo de la temporada en el portal oficial www.ClubMedJobs.com

.

Además del salario, los seleccionados recibirán alojamiento, pensión completa, acceso a instalaciones deportivas y de ocio, formación interna y oportunidades de promoción dentro de los más de 70 resorts que Club Med gestiona a nivel internacional.