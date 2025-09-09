Acceso

Más de una semana sin Alba María, desaparecida en Ciudad Real: piden colaboración ciudadana

La mujer tiene 35 años, mide 1,60 metros, tiene el pelo castaño y los ojos marrones

Imagen de un vehículo de la Guardia Civil, un agente, y, en el círculo, Alba María N. N., desparecida en Ciudad Real.CNDES
María Martín Balmaseda
Hace más de una semana que no se sabe nada de Alba María N. N. y el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, ha activado una alerta de búsqueda para tratar de localizarlo después de que se le perdiese la pista el pasado 1 de septiembre en Ciudad Real.

Alba tiene 35 años, mide 1,60 metros, tiene el pelo castaño y los ojos marrones, según se detalla en el cartel de búsqueda que ya circula por redes sociales y canales de la asociación.

La imagen y los datos han sido difundidos a través de X de la asociación, donde, en cualquier caso, se pide al menos difusión por si el mensaje pudiera llegarle a alguien que sepa dónde está la mujer.

Desde el CNDES se solicita que cualquier persona que pueda tener información contacte de inmediato con la Policía Nacional a través del número 091.

