Más de una semana sin Alba María, desaparecida en Ciudad Real: piden colaboración ciudadana

Hace más de una semana que no se sabe nada de Alba María N. N. y el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, ha activado una alerta de búsqueda para tratar de localizarlo después de que se le perdiese la pista el pasado 1 de septiembre en Ciudad Real.

Alba tiene 35 años, mide 1,60 metros, tiene el pelo castaño y los ojos marrones, según se detalla en el cartel de búsqueda que ya circula por redes sociales y canales de la asociación.

La imagen y los datos han sido difundidos a través de X de la asociación, donde, en cualquier caso, se pide al menos difusión por si el mensaje pudiera llegarle a alguien que sepa dónde está la mujer.

Desde el CNDES se solicita que cualquier persona que pueda tener información contacte de inmediato con la Policía Nacional a través del número 091.