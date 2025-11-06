Morcillo admite un retraso de dos meses en los pagos a 'La Casita de Chocolate' pero garantiza un servicio con "la misma calidad"

"El servicio está garantizado y se seguirá dando con la misma calidad". Así se ha pronunciado este jueves el concejal de Educación, Daniel Morcillo, tras las acusaciones lanzadas por el responsable de 'La casita de chocolate', que advertían de la delicada situación económica provocada por los retrasos en los pagos del Ayuntamiento.

Con motivo de estas acusaciones, Morcillo ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los padres de los niños matriculados en las tres escuelas infantiles del Ayuntamiento toledano Toledo que la empresa gestiona desde el año 2011.

Tras reconocer un retraso de dos meses en los pagos a la empresa, y a diferencia de lo que dice el gerente de la misma, Morcillo ha apuntado que "sí que existe un presupuesto aprobado en el Ayuntamiento en este 2025 para las escuelas infantiles", en el que se incluye de 565.000 euros para compensar parte del gasto derivado de estas escuelas infantiles.

Retraso de dos meses

"En cuanto al retraso continuado en los pagos municipales, actualmente el retraso es de dos meses. Entendemos que lo ideal sería cobrar lo antes posible, pero el retraso no es excesivo, al menos en comparación con otros años", ha aclarado Morcillo.

De igual modo, y en relación al "reequilibro económico" al que hace referencia el responsable de 'La casita de chocolate', el concejal ha destacado que se trata de una "discrepancia" entre los economistas municipales y la empresa "que no se ha resuelto".

"Se está negociando y se está viendo hasta qué punto esa reclamación es ajustada a la realidad y al contrato y hasta que no exista un dictamen no podemos hacer nada al respecto", ha añadido.

Subida del salario mínimo interprofesional

El concejal ha explicado que, según el contrato entre el Ayuntamiento y 'La casita de chocolate', "la empresa es la que debe hacer frente a la subida del salario mínimo interprofesional a sus trabajadoras, como hacen otras muchas que tienen contratos con el Ayuntamiento".

"Legalmente no podemos asumir esas cantidades, que corresponde abonar a la empresa. Jurídicamente es imposible que abonemos esa subida porque no está contemplado en el contrato", ha insistido.

Morcillo ha apuntado que se agilizarán los pagos y la burocracia administrativa, al tiempo que se ha dirigido a las trabajadoras, a las que ha expresado su agradecimiento por la labor "encomiable" y "vocacional" que llevan a cabo.

"El año pasado esta misma empresa anunció un preconcurso de acreedores, porque se suponía que la situación era insostenible, y con el tiempo se demostró que no, que el Ayuntamiento estaba haciendo frente a sus obligaciones y el servicio ha continuado hasta ahora", ha concluido.