Un total de 22 propuestas salen adelante en el Debate sobre el Estado del Municipio: tres por unanimidad

El Pleno del Ayuntamiento de Toledo ha acogido este jueves la segunda sesión del Debate sobre el Estado del Municipio en el que se han votado las 40 propuestas de resolución presentadas por los grupos políticos, de las que han sido aprobadas 22 propuestas, 3 de ellas, por unanimidad.

Según ha informado el Consistorio en nota de prensa, las 3 propuestas aprobadas por unanimidad y presentadas por IU-Podemos han sido:

La reducción de velocidad a 50 km/h en la TO-20 y TO-21 para conectar barrios.

La creación de puntos de lectura fácil adaptadas a personas con discapacidad en todas las bibliotecas municipales.

La instalación de sistemas de megafonía y pantallas con sonido en autobuses urbanos.

Además, se ha aprobado otra propuesta presentada por el Grupo IU-Podemos con el voto a favor de PSOE y PP y el voto en contra de VOX:

Diseñar una campaña de concienciación, con ayuda de las asociaciones animalistas de la ciudad, para mejorar la retirada de excrementos caninos y limpieza de zonas de orines, mandando a cada unidad familiar que tenga un perro como mascota un paquete con la información de la campaña, una botella de plástico para usarla para limpiar los orines de los animales y bolsas de plástico para recogida de excrementos, con el compromiso de proporcionar botellas y bolsas a los vecinos y vecinas a las que se las agote, pudiendo recogerlas en el propio ayuntamiento o en el centro cívico de referencia del barrio donde vivan.

El Pleno del Ayuntamiento también ha aprobado las diez propuestas presentadas por el Partido Popular, 6 de ellas han salido adelante con el voto a favor de PP, VOX y PSOE, y son:

La revisión de la resolución que excluyó a Toledo de los fondos EDIL, para que la ciudad sea incluida entre las beneficiarias.

La inclusión de proyectos estratégicos en el plan de inversiones del Ministerio de Transportes, como la reordenación del enlace A-42/TO-23, la autovía A-40 y la iluminación del tramo urbano de la A-42.

La liberalización del peaje de la autopista AP-41 (Toledo-Madrid).

La restauración de la Puerta Nueva del arrabal de la Antequeruela y la Puerta de Bisagra.

Revisar el sistema de financiación de la prestación básica del servicio de ayuda a domicilio para poder responder a las necesidades de los colectivos afectados y prioritarios: personas mayores, con discapacidad y menores que requieren apoyo familiar.

El refuerzo del servicio de ayuda a domicilio y la ampliación de la plantilla de la Policía Nacional.

Instar al Ministerio de Cultura a realizar todas las intervenciones necesarias encaminadas a la conservación y mantenimiento de la “estructura a modo de arco” que forma parte de una de las escaleras de acceso al graderío noroeste del Circo Romano de Toledo, y del resto ruinas arqueológicas que integran el monumento en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, con el fin de asegurar su integridad y evitar su pérdida, deterioro o destrucción.

Toledo pide a la Confederación Hidrográfica de Tajo que afronte el Proyecto de recuperación del inmueble para evitar el deterioro de la casa del Diamantista y poder ubicar en el mismo el Museo del Rio Tajo.

La creación de un nuevo consultorio médico para los barrios de Valparaíso, La Legua y Vistahermosa.

Y la actuación integral en la calle Coronel Baeza, con mejoras en saneamiento y telecomunicaciones.

También se han aprobado 8 propuestas presentadas por VOX, tres de ellas con el voto a favor del PSOE:

Mantener de forma permanente las bonificaciones fiscales a familias numerosas.

Declarar el damasquinado como Bien de Interés Cultural.

Facilitar un local a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Fábrica de Armas.

Solicitar servicio sanitario 24 horas en todos los centros de salud de la ciudad

Exigir el mantenimiento de los hospitales del Valle y Provincial.

Dedicación de una biblioteca municipal al historiador Antonio Casado Poyales.

La rehabilitación de la estación de tren y la mejora del servicio ferroviario Madrid-Toledo.

Y la finalización del tramo de la autovía A-40 entre Bargas y Ocaña.

Por último, el Pleno del Ayuntamiento ha rechazado las 10 propuestas presentadas por el PSOE:

Un Plan de Vivienda asequible con nuevas promociones en Palomarejos y Santa Bárbara.

La recuperación de la Concejalía de Igualdad y el refuerzo de las políticas LGTBI.

Una estrategia cultural que impulse la participación vecinal y la Escuela Municipal de Artes Escénicas en la Alhóndiga.

La reactivación del Pacto por el Desarrollo Económico y el Empleo y un plan para atraer inversiones empresariales.

Un Plan de regeneración del barrio de Palomarejos, con nuevas zonas verdes, corredores peatonales y una residencia universitaria.

Un Plan de Atención a las Personas Mayores, con servicios administrativos específicos y medidas contra la soledad no deseada.

El impulso del transporte público y la movilidad sostenible, con la Ronda Sureste, el tercer carril de la TO-23, y la gratuidad del autobús urbano hasta los 16 años.

Impulsar el deporte, fomentando la inclusión y los valores, promoviendo estilos de vida saludables, incentivando la actividad física en familias y escuelas y motivando a los usuarios.

Recuperar y desarrollar el Pacto por la inclusión de la ciudad de Toledo.