Page, en el Día Internacional contra el Acoso Escolar: "Es algo que hay que erradicar en el mundo, en España"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este jueves que "la violencia es algo que hay que erradicar en todos los órdenes, en el mundo, en España, en nuestro entorno, de nosotros mismos, pero si hay un espacio en el que realmente es más detestable la violencia, es justamente en la escuela".

Así lo ha manifestado a través de un vídeo publicado en sus redes sociales con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso, en el que ha subrayado que la sociedad "tiene que dejar muy claro que por aquí no pasamos, violencia cero en las aulas, acoso cero, porque es lo contrario de lo que queremos enseñar y lo que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos".

Tras puntualizar que se deben interiorizar los valores del ámbito escolar, ha considerado que es "importantísimo que hagamos todos algo en esta causa, el Gobierno, los docentes, padres, madres y toda comunidad educativa", tal y como ha trasladado la Junta en un comunicado.

El Gobierno regional, consciente de que el acoso escolar es una herida que deja cicatrices invisibles y decidido a erradicar las situaciones de acoso, viene trabajando desde hace años en fortalecer sus protocolos de detección y trabajo con aquellos jóvenes que puedan estar sufriendo acoso escolar.

Por ello, próximamente se firmará un acuerdo de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Fiscalía para la identificación, detección y acompañamiento a las víctimas de acoso escolar.

Este acuerdo permitirá una comunicación más efectiva entre los centros educativos y las autoridades competentes, además de reforzar la formación conjunta de docentes y agentes para garantizar una respuesta rápida y protectora ante cualquier situación.

Primer jueves de noviembre

Los Estados Miembros de la UNESCO han declarado el primer jueves de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso, reconociendo que la violencia en las escuelas, en todas sus formas, constituye una violación de los derechos a la educación, la salud y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

Este año, el Día se conmemora el 6 de noviembre bajo el tema 'Mente digital: Aprender a cuidarse en la era tecnológica'.