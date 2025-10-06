Page advierte que "aquí se libra la batalla de la financiación autonómica" y promete no permitir privilegios

En un momento marcado por el debate territorial, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lanzado un mensaje claro desde Toledo: "Aquí se libra la batalla de la financiación autonómica", ha asegurado con contundencia.

Lo ha avanzado durante su visita a las recién rehabilitadas instalaciones del Nuncio Nuevo, un edificio emblemático que ahora alberga la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno regional.

García-Page no ha ocultado su preocupación por los tiempos que se avecinan en el ámbito de la financiación. A su juicio, "los próximos meses y quizá los próximos años, van a ser duros en la pelea de la financiación, y más si se quiere romper el principio de igualdad o gestionar privilegios desde la Administración del Estado".

Durante el recorrido por este inmueble, que ha definido como "un pequeño paraíso urbano, que no fiscal", ha destacado también la honorabilidad de los gobiernos autonómicos socialistas que han gestionado desde este espacio, asegurando que "aquí nadie se lleva dinero en sobres".

El presidente ha recordado que en este edificio se elaboran los Presupuestos de la Junta, motivo por el cual considera que debe estar ocupado por "la gente más inteligente y preparada de la región", ya que, como ha señalado, "los presupuestos no son un instrumento cualquiera, son definitivos y claves para respirar normalidad".

En esa misma línea, García-Page ha reafirmado su compromiso de mantener la congelación fiscal durante todo lo que queda de legislatura. "La congelación fiscal seguirá implantada todo lo que resta de mandato", ha garantizado.

También ha aprovechado la ocasión para dirigirse a la Comisión Europea, advirtiendo de que no se puede permitir "lo esencial ceda antes que lo inmediato". "O avanzamos más en cohesión, y nosotros sabemos muy bien lo que eso significa, o vamos hacia atrás", ha remarcado.

En este sentido, ha subrayado que la región va "a la cabeza en la gestión de fondos europeos", aunque no oculta su preocupación por posibles recortes, especialmente en la PAC.

Por ello, ha anunciado que este mes de octubre mantendrá una reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para abordar la situación de los fondos agrícolas y otros asuntos clave para la comunidad.

Iluminación antes de que acabe 2025

Para cerrar su intervención, García-Page ha agradecido la labor del equipo de la Consejería de Hacienda, a quienes ha pedido "rigor, estabilidad, capacidad de entendimiento y honestidad", al tiempo que ha avanzado que antes de que finalice el año se licitará la iluminación artística del edificio rehabilitado.

Al acto también han asistido el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro; el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero; el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y la portavoz del Gobierno, Esther Padilla, entre otras autoridades.