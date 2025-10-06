Más de un mes sin noticias de Abdelmonim, hombre de 45 años desaparecido en Ciudad Real

Hace ya más de un mes que la familia de Abdelmonim Z. no sabe nada de él. Este hombre de 45 años fue visto por última vez el 3 de septiembre en Argamasilla de Alba, un municipio de la provincia de Ciudad Real, y desde entonces se desconoce su paradero.

Por este motivo, la Asociación SOS Desaparecidos ha difundido un cartel con su imagen y datos con el objetivo de recabar cualquier pista que pueda ayudar a encontrarlo. Según los la información publicada, Abdelmonim mide 1,80 metros, tiene el pelo y los ojos negros, una cicatriz bajo la ceja y un tatuaje en el brazo derecho con el nombre "Loli".

Con la esperanza de encontrar alguna pista, la Asociación SOS Desaparecidos ha animado a la ciudadanía a colaborar y piden que cualquier persona que pueda aportar información sobre Abdelmonim llame al número de teléfono 868 286 726 o escriba al correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.

Este no es un caso aislado. Poco después de que se perdiera el rastro de Abdelmonim Z., se denunció la desaparición de una menor de tan solo 17 años.

Echando la vista atrás, en Castilla-La Mancha se denunciaron en 2024 un total de 743 desapariciones, según los datos publicados en un informe en marzo de 2025. Estas cifras reflejan una realidad preocupante que no solo afecta a las familias de los desaparecidos, sino a territorios y comunidades.

La asociación SOS Desaparecidos trabaja desde hace más de 15 años ayudando a dar visibilidad a casos como el de Abdelmonim. Son 32 personas las que forman parte de este colectivo, entre familiares de desaparecidos, voluntarios y profesionales.

Su labor es fundamental, ya que no solo difunden los casos, sino que también acompañan y apoyan a quienes más lo necesitan en esos momentos de dolor e incertidumbre.