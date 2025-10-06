Toledo vs Sevilla y Yuncos vs Rayo: duelos ante equipos de Primera en la Copa del Rey

La suerte ha sonreído a dos clubes castellanomanchegos en el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2025/2026. El CD Toledo se enfrentará al Sevilla FC y el CD Yuncos tendrá como rival al Rayo Vallecano, ambos equipos de Primera División. Y lo harán jugando en casa, con la ilusión y el orgullo de recibir a rivales de máximo nivel en sus propios estadios.

El CD Toledo, actualmente noveno en el Grupo XVIII de Tercera División, afronta uno de los retos más ilusionantes de los últimos años. Recibirán al Sevilla FC, que llega en plena forma tras golear al FC Barcelona en su último partido LaLiga.

El encuentro promete llenar el Salto del Caballo de emoción, aficionados y esperanza. Para los toledanos, esta cita será mucho más que un partido y se convertirá en una oportunidad de medirse cara a cara con una leyenda del fútbol español.

En el caso del CD Yuncos, el premio también es de altura. Desde la décima posición del Grupo II de la Preferente castellanomanchega, el equipo se ha ganado su lugar en la Copa y ahora tendrá el privilegio de enfrentarse al Rayo Vallecano, equipo clasificado para la Conference League esta temporada. Jugar en casa ante un rival de Primera será, sin duda, una fecha marcada para siempre en la historia del club.

Otros partidos

Pero no son los únicos representantes regionales en esta edición. El Albacete Balompié, que milita en LaLiga Hypermotion, deberá viajar a Gran Canaria para enfrentarse al UD San Fernando, segundo clasificado del Grupo XII de Tercera.

En la Primera Federación, el CF Talavera visitará al Rayo Majadahonda, equipo descendido a Segunda Federación. Mientras, el CD Guadalajara jugará como local frente al CD Cacereño, en un duelo más equilibrado al compartir categoría.

Por último, el CD Quintanar del Rey, recién ascendido a Segunda Federación, tendrá un atractivo choque ante la UD Ibiza, que compite en Primera Federación. Un desafío importante para seguir creciendo.

Estos partidos se convertirán en una oportunidad única para que algunos clubes puedan lucirse y demostrar que se puede competir sin importar la diferencia en categorías.