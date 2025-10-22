Page propone cinco grandes pactos para construir "un modelo cierto de país"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado tajante al afirmar que el Partido Socialista debería querellarse contra la exmilitante Leire Díez y "todos los que han abusado" del partido para despejar cualquier duda.

En referencia a las acusaciones que la Fiscalía ha lanzado contra Díez por liderar una actuación contra la UCO y Anticorrupción, García-Page ha considerado que lo mejor sería que el PSOE actuara como parte perjudicada y denunciara a quienes hayan cometido abusos, "hayan sido los que hayan sido".

Además, el presidente no ha dudado en cuestionar la credibilidad de Díez, señalando que "no va a darle ninguna credibilidad" ni por su comportamiento ni por lo que está diciendo. "Si tengo que creer a alguien, desde luego no va a ser a ella", ha puntualizado.

De igual modo, el presidente autonómico ha afirmado de los problemas que enfrenta el PSOE provienen de quienes fueron premiados tras las primarias, mencionando a Díez como un ejemplo "muy evidente".

"No se explica todo lo que ha tenido si no hubiera sido por lo que ha hecho en las primarias", ha señalado García-Page, que ha insistido en que la mejor forma de zanjar el asunto es que el partido sea parte activa en la denuncia.

Cinco pactos

En otro ámbito, y durante un desayuno informativo organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), el presidente de Castilla-La Mancha ha propuesto cinco grandes pactos para construir "un modelo cierto de país".

Entre ellos, ha destacado la necesidad de una armonización administrativa entre comunidades autónomas para simplificar trámites y unificar sistemas, así como un pacto de "alcance europeo" por la sostenibilidad energética que permita aprovechar la gran capacidad renovable de España y alcanzar la soberanía energética.

De igual modo, ha abogado por un acuerdo para garantizar la sostenibilidad dentro del sistema sanitario, ante un gran nivel de exigencia y demanda que, según ha advertido, "ya es infinito y llegará un momento en que no se arregle ni con dinero".

Además, ha propuesto un pacto presupuestario a medio plazo, superando el modelo anual que calificó como un "drama" y "absurdo", y otro para financiar infraestructuras ante la reducción de fondos europeos.

En el escenario político, ha alertado sobre los "gestos de populismo elemental", lo que, a su juicio, refleja "un sistema desvertebrado". Ha puesto como ejemplo negativo las barreras comerciales de Donald Trump, a las que calificó como “todo lo contrario al comercio bien entendido”.