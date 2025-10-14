Caballero exige un presupuesto europeo suficiente para garantizar seguridad y cohesión en Castilla-La Mancha

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, exige, junto a otras regiones europeas, que el próximo marco financiero plurianual para los próximos siete años cuente con financiación suficiente y coherente para que se pueda garantizar la respuesta a los retos que tiene la Unión Europea. Lo ha confirmado de manera previa a su participación esta tarde en la 168º sesión del Comité Europeo de las Regiones.

"Todos sus países, y por ende todas las regiones, para los próximos años tenemos que dar respuestas relacionadas con la seguridad, pero también con la seguridad alimentaria y la seguridad energética, con las migraciones, con el cambio climático y para todo eso tiene que dar respuesta a este marco financiero plurianual en este sentido", ha explicado el vicepresidente segundo.

Junto a la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo; Caballero ha remarcado que existe acuerdo entre las regiones para esta exigencia planteada ante los recortes anunciados por la Comisión Europea liderada por Ursula von der Leyen, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Desde la sede del Parlamento Europeo, José Manuel Caballero ha afirmado que "lo que planteamos es que tiene que haber un cambio porque no nos parece bien lo que se ha anunciado sobre posibles recortes a los fondos destinados a cohesión y también a la política agraria común". Asimismo, ha señalado que "tampoco nos parece bien que vayan a presentarse juntos y que vayan unidos fondos de cohesión y fondos para la PAC porque creemos que tienen que ir diferenciados".

Sobre este marco financiero plurianual, ha indicado que desde Castilla-La Mancha "tampoco estamos de acuerdo en que se asignen en 27 agendas, una por país, y que sean los países los que decidan en que se gastan estos recursos". Caballero ha explicado que los recursos deben estar destinados a un objetivo común por parte de todos los países. En este sentido, ha señalado que se debe priorizar la Política Agraria Común (PAC)"manteniendo y aumentando con el IPC".

Por este motivo, ha indicado que "el presupuesto que teníamos en el marco financiero actual y, por supuesto, también, lo que se refiere a los fondos de cohesión ha servido para que todas las regiones hayamos avanzado mucho en materia de cohesión y un muy buen ejemplo es Castilla-La Mancha donde trabajamos para que no haya ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda en función de dónde vivan".

"Pero sigue siendo necesario ir a más con actuaciones que nos equiparen a esas regiones que están más de favorecidas y, sin duda, sigue siendo necesario que existan estos fondos que nos están permitiendo dar saltos en competitividad en modernización, en tecnología y en bienestar social", ha reafirmado.

Por último, Caballero ha planteado que "si no se consigue una PAC que atienda las necesidades de nuestro país y, por supuesto, de comunidades autónomas de potencial agrícola, como es Castilla-La Mancha; se deben utilizar todos los instrumentos y todos los resortes que tienen los estados miembros para que este presupuesto no salga adelante".

Ha añadido que no se trata de plantearse ya el bloqueo, "pero en todo caso es una opción que no hay que negar, aunque antes de todo esto, lo que hay que hacer es negociar y convencer a quienes plantean opciones diferentes que esto no se puede admitir y debemos ser muy tajantes ante cualquier presupuesto que supongan recortes en la política agraria común y en las ayudas a la cohesión".