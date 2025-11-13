Un tiktoker visita la planta de biogás de un pueblo de Toledo y alerta: "El aire es asqueroso, me duele hasta la cabeza"

"El aire nada más llegar es denso y asqueroso". Así se ha pronunciado el creador de contenido Raúl Zumba este jueves en su Instagram tras visitar la planta de biogás, abierta el mes de agosto y situada en el término municipal de Noez, aunque ubicada a menos de dos kilómetros de la localidad de Casasbuenas, en Toledo.

En un vídeo publicado en su perfil de Instagram, que ya acumula más de 8.000 reproducciones, el tiktoker aparece tosiendo mientras recorre las instalaciones de la planta y comenta: "Estoy la fábrica de biometano de Casasbuenas y no os podéis imaginar lo asqueroso que huele esto, me duele hasta la cabeza. Increíble".

Acto seguido, el creador de contenido muestra que define como "la mierda al aire". "Ahí tenéis la mierda al aire, joder, ¡cómo huele! No es lo mismo contarlo que vivirlo", mientras enfoca diferentes zonas de la planta.

Antes de finalizar, Raúl Zumba anuncia que se reunirá con el alcalde de la localidad -de unos 200 habitantes- para trasladarle su experiencia y comentar más detalles sobre la situación.

Las palabras del influencer han llegado a algunos de los vecinos del municipio, quienes han manifestado su malestar a través de comentarios como "Y esto es lo que venden como 'el futuro' y 'totalmente inodoro'. Así no se puede vivir", "Estuve en la misma puerta y era imposible respirar", "Ese olor cuando llega al pueblo es horrible".

Malestar entre los vecinos desde este verano

La planta de biogás, una instalación dedicada a transformar residuos orgánicos en energía como modelo de economía circular, lleva meses generando preocupación entre los vecinos de Casasbuenas debido a los intensos olores que desprende desde este verano en la zona.

Tal es el malestar que genera, que una de las vecinas afectada confiesa a La Razón sentirse "apestada". "Cuando empezó en verano caímos todos malos a la vez", apunta. Y es que, según cuenta, el olor es algo "insoportable" y "indescriptible".

"A ciertas horas hay que cerrar las persianas a cal y canto porque como entre el olor ya no se va en todo el día", recalca, al tiempo que añade que "es un olor que no se puede describir, agrio, que se mete en la nariz y como entre en la casa está ahí todo el día".

Para la afectada, esta situación impide llevar una vida cotidiana con normalidad. De hecho, asegura que durante la temporada estival, principalmente, se ven obligados a "meterse en casa" y 2no moverse".

A pesar de haber presentado varias quejas formales y una denuncia ante la Fiscalía por parte de los residentes afectados, los vecinos continúan a la espera de una solución ante esta problemática.