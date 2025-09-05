Todo lo que no te puedes perder en el Teatro de Rojas este otoño: programación completa y fechas clave

El telón se alzará este otoño en el Teatro de Rojas de Toledo con una programación que promete emociones, belleza escénica y una notable diversidad cultural. La Temporada de Otoño, presentada por la concejala de Cultura y Patrimonio, Ana Pérez, junto al director del Teatro, Francisco Plaza, se extenderá hasta enero de 2026.

La nueva propuesta incluye más de 40 espectáculos, repartidos en seis grandes ciclos, con montajes que abarcan desde los clásicos del Siglo de Oro hasta estrenos nacionales, danza, lírica y teatro familiar. Una apuesta firme que consolida al Teatro de Rojas como uno de los referentes culturales más sólidos de Castilla-La Mancha y del panorama nacional.

La XXXIII Muestra de Teatro Clásico 'Toledo Siglo de Oro' se convierte, una vez más, en uno de los pilares de la temporada. Con doce montajes, abrirá el 5 de octubre con 'Numancia', de José Luis Alonso de Santos, y concluirá en enero con 'La vida es juego', una propuesta dirigida al público escolar.

El ciclo incluirá obras como 'Lo que son mujeres', de Rojas Zorrilla; 'Don Gil de las calzas verdes', de la Fundación Siglo de Oro; 'Los dos hidalgos de Verona', de Shakespeare; y 'Mi vida en el arte', a cargo de Rafael Álvarez "El Brujo".

El Ciclo Internacional de Danza traerá al escenario toledano al prestigioso Ballet de Kiev con su interpretación de 'El lago de los cisnes', y a la Compañía Eva Yerbabuena con 'Yerbagüena', una obra de fuerza y sensibilidad flamenca.

En el Ciclo Lírico, brillarán títulos clásicos como 'La rosa del azafrán', 'Nabucco' y 'La traviata', ofreciendo al público la oportunidad de sumergirse en la riqueza del repertorio operístico.

Teatro familiar, estrenos y nuevos espacios

La programación también cuida a los más pequeños con un ciclo de teatro familiar compuesto por siete espectáculos. Entre ellos destacan 'Todo es posible' de Nueveuno, 'Viaje a Oz. El Musical de Trencadís Produccions' y 'Blancanieves Superstar' de La Ratonera Teatro.

Una de las grandes novedades será el nuevo abono exclusivo de la Sala El Cafetín, un espacio más íntimo que acogerá cinco montajes. Entre ellos, sobresale el estreno nacional de 'Yo sé quién soy, y soy Sancho Panza', interpretado por el actor toledano Jacobo Gallego.

Fuera de los ciclos habituales, la temporada incluirá propuestas destacadas como 'Un monstruo viene a verme', de LaJoven; 'Asesinato en el Orient Express', de Agatha Christie, con Juanjo Artero y el regreso del 'Gran Circo Acrobático de China' con su nueva producción Mysteries of China.

Más allá del escenario

La programación se completará con los ya tradicionales conciertos de Navidad, Año Nuevo y Reyes, y la esperada gala de entrega de los Premios Teatro de Rojas, que tendrá lugar el 3 de octubre, una cita que combinará música, humor y espectáculo. Además, se llevarán a cabo talleres inclusivos, así como actividades institucionales vinculadas a las celebraciones culturales de la ciudad.

Desde la dirección del Teatro, Francisco Plaza ha celebrado la variedad y calidad de esta nueva temporada, destacando que responde "a las expectativas de géneros, estilos y tendencias del público actual". Ha subrayado también la apuesta por espacios como El Cafetín, que "ofrecerá trabajos de gran calidad a precios muy accesibles, consolidando su valor como escenario alternativo".

Plaza también ha puesto en valor la participación de artistas locales, como Jacobo Gallego, Patricia Arroyo o Daniel Orgaz, que compartirán cartel con grandes nombres de la escena nacional e internacional.

La venta de abonos estará disponible del 11 al 18 de septiembre, excepto para los ciclos de Danza y Lírico, cuyo plazo será del 12 al 18 de septiembre. Las entradas individuales podrán adquirirse a partir del 19 de septiembre, tanto en taquilla como en la web oficial del Teatro de Rojas.