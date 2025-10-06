Tragedia en Puerto Rey: muere un hombre de 80 años tras ser encontrado inconsciente en una piscina privada

Un hombre de 80 años ha fallecido este domingo por la tarde tras ser encontrado inconsciente en la piscina de una vivienda unifamiliar situada en el camino Sierra, en la pedanía toledana de Puerto Rey.

El aviso llegaba a los servicios de emergencia en torno a las 18.00 horas desde el domicilio, perteneciente al municipio de Sevilleja de la Jara, según ha informado el 112 de Castilla-La Mancha.

Pese a la intervención de los sanitarios, no se pudo hacer nada por salvarle la vida. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital.