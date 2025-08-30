Sucesos
Muere un hombre de 40 años tras ser encontrado inconsciente en una piscina de Ciudad Real
El suceso ocurrió en el centro de retiros Betania de La Poblachuela, donde los servicios de emergencia intentaron sin éxito reanimar a la víctima
Un hombre de 40 años ha fallecido este sábado después de ser encontrado inconsciente en la piscina del centro de retiros Betania, ubicado en el camino Villadiego de La Poblachuela, a apenas un kilómetro al sur de Ciudad Real. El suceso se produjo alrededor de las 17:21 horas, cuando el 112 de Castilla-La Mancha recibió la alerta y activó de inmediato los servicios de emergencia.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y una unidad medicalizada UVI. Los sanitarios realizaron maniobras de reanimación durante un prolongado periodo, pero finalmente solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre. Los intentos por revivirle resultaron infructuosos a pesar de los esfuerzos del personal médico.
Consecuencias del incidente
Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas que condujeron a este fatal desenlace. El cuerpo fue puesto a disposición judicial mientras se espera la autopsia que podría aportar más detalles sobre las causas del fallecimiento. El centro no ha emitido aún ningún comunicado oficial sobre el incidente.
