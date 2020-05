“No veo razones sanitarias ni epidemiológicas para acelerar el tiempo de reposo entre una fase y otra”. Son palabras de la consejera de Sanidad de la Junta, Verónica Casado, quien ha defendido “blindar” los 14 días para pasar a la siguiente fase de la desescalada, frente a la posibilidad planteada por el Ministerio de que se reduzca a una semana.

En este sentido, ha manifestado que ese periodo de dos semanas “no es caprichoso”, sino que es el tiempo en que afloran los contagios teniendo en cuenta los días que tarda la enfermedad en manifestarse en el infectado.

Por otro lado, la consejera ha recalcado que la Junta no ha cambiado el criterio de zona básica de salud por la unidad provincial. Sobre esta confusión entre criterios geográficos, ha reconocido que no saben qué han hecho mal y ha añadido que el viernes pasado llamó al ministro, Salvador Illa, para insistirle en que el criterio de desescalada en Castilla y León sigue siendo el de la zona básica de salud y no el provincial, como aseguró el ministro en su comparecencia ante los medios. “Me pidió disculpas y me dijo que lo iba a aclarar”, ha apostillado, aunque ha añadido desconocer si finalmente se había hecho.

No obstante, ha reconocido que su propuesta no buscará “penalizar” a algunas zonas básicas de salud que, pese a tener buenos datos epidemiológicos, verían limitada su movilidad dentro de su provincia por pasar a fase 2 y estar por ejemplo la capital el fase 0, que fue lo que ocurrió el pasado viernes con el caso de las 26 zonas básicas de salud que están en fase 1 desde el 11 de mayo.

Así, ante la nueva propuesta al Ministerio, ha defendido que la comarca de El Bierzo avance y el próximo 1 de junio esté en fase 2 “porque tiene todo el sentido”, como anunció ayer el presidente de la Junta, ya que ha considerado que en sí misma funciona como Área de Salud, con 131.000 habitantes, y que en este momento reúne los criterios.

También, ha afirmado que tienen que analizar si la propuesta de flexibilidad de la movilidad de los municipios de menos de 10.000 habitantes les beneficia y limita en el ámbito de su provincia y ha pedido prudencia ante planteamientos de otras comunidades de avanzar en el traslado entre provincias sin estar en la fase 3.

“No podemos bajar la guardia, sería terrible volver a la fase 0”, ha reconocido Casado sobre el hecho de que este lunes todos los municipios de la Comunidad estén en fase 1, por lo que ha llamado a ser “precavidos” y mantener la distancia social y la higiene de manos como clave para evitar los contagios.

También ha apelado a la prudencia y a no correr ante la apertura de la temporada turística en junio, como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se ha mostrado “segura” de que las personas viajarán este verano a lugares seguros, con atractivos naturales y una política sanitaria rigurosa, donde situó a Castilla y León.

Sin límites horarios para los paseos

En cuanto a la eliminación de las franjas horarias para los paseos, ha afirmado que Castilla y León planteará a sus expertos, para su análisis, que se flexibilicen o desaparezcan, salvo en el caso de los mayores de 70, para los que se analizará qué franja se les pone ya que hay que “protegerles”.

Así lo ha anticipado al tiempo que ha insistido en la responsabilidad individual y colectiva a la hora de mantener la distancia de seguridad, si no es posible el uso de mascarilla, con el lavado de manos. “Una vez que los expertos dictaminen sobre este asunto se mandará al Ministerio de Sanidad para que lo apruebe”, ha concluido.