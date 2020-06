Muchas dudas en el Gobierno autonómico ante el decreto ley sobre las medidas de prevención de la Covid-19 para cuando ya no haya estado de alarma que aprobará este martes Pedro Sánchez. Un recelo que ponía de relieve este mediodía ante la prensa el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, después de reunirse por decimotercera vez en pandemia con Sánchez y el resto de líderes autonómicos, cuando dejaba entrever que no se tienen en cuenta las aportaciones que hace la Consejería de Sanidad al Ministerio o en las competencias que tendrán las Comunidades Autónomas en el momento de que se permita la movilidad por todo el país para evitar que ocurra lo que sucedió al inicio de la pandemia.

Así, y ante esta situación de incertidumbre, Fernández Mañueco pedía al presidente del Gobierno que en ese decreto se identifiquen claramente dichas competencias, así como se abra un cauce de colaboración formal con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y que se establezca con claridad la movilidad entre Comunidades Autónomas. Asimismo, reclamaba que los acuerdos que se tomen dentro del Consejo Interterritorial de Salud se lleven a efecto por consenso y no por mayoría.

El presidente de Castilla y León aseguraba que no todos los territorios se encuentran en las mismas circunstancias y ponía como ejemplo que ahora que se habla abiertamente de flexibilizar el paso de personas entre las fronteras con Portugal y Francia la situación es “muy diferente” entre Galicia y el país luso que con Castilla y León.

En cualquier caso, Fernández Mañueco reafirmaba la apuesta de su Gobierno por la prudencia en la desescalada, también cuando se termine el estado de alarma, lo que es compatible, decía, con el “máximo” esfuerzo por parte de la Junta para afrontar la recuperación económica y no dejar a nadie atrás. Y apelaba nuevamente a la responsabilidad individual de cada uno ante los nuevos escenarios que se avecinan hasta conseguir la deseada normalidad y, sobre todo, no bajar la guardia para no tirar por la borda todo el esfuerzo realizado por los castellanos y leoneses en esta crisis sanitaria y regresar a un punto de partida que sería fatal para la Comunidad.

Finalmente, el presidente, apoyado en estos buenos datos epidemiológicos y sanitarios que tiene la Comunidad, aseguraba también que no descarta solicitar el pase a la fase 3 antes de los 15 días previstos, aunque se tendrá que analizar en la Comisión de expertos.