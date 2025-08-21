Esta es la calle más cara para comprar una vivienda en Castilla y León

Cada vez es más difícil comprar una casa. El precio de los alquileres está por las nubes y el de la adquisición de una vivienda va por el mismo camino. A pesar de que existen numerosas casas vacías en grandes capitales, sobre todo en el centro, los precios son inasumibles en muchas ocasiones para las familias de clase media que deben buscar otras opciones más económicas, que a menudo son difíciles de encontrar por las dificultades del mercado.

Idealista acaba de publicar una lista de las diez calles más caras para comprar una vivienda en España. Las calles más exclusivas se encuentran en la Costa del Sol, Mallorca o Barcelona. Y el precio en cualquiera de estas calles se sitúa por encima de los 6,8 millones de euros de media.

La más exclusiva se encuentra en la Costa del Sol y abarca toda la urbanización Coto Zagaleta, en el municipio de Benahavís. Allí los propietarios piden una media de más de 12 millones de euros para comprar algunas de sus lujosas viviendas.

En relación a Castilla y León, se encuentra en la zona media de este ranking, al no superar ninguna de sus calles viviendas valoradas por el millón de euros. Pero ¿dónde se encuentra la calle con los precios ed la vivienda más cara en esta comunidad? Pues hay que irse hasta Valladolid, y concretamente al centro, a la Acera de Recoletos, junto al Campo Grande. La media para hacerse una casa allí asciende a 828.118 euros. Casi nada.