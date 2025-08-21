La cantante inglesa Janine Johnson pondrá el broche final al programa Salamanca Plazas y Patios

Este sábado finaliza el programa cultural Salamanca Plazas y Patios con el concierto de Janine Johnson en los Jardines de Santo Domingo.

Esta cantante inglesa de raíces jamaicanas tiene una habilidad única para cautivar y atraer al público con su increíble voz y su presencia en el escenario.

En su espectáculo ‘Confessions of a Soul Diva’, la artista nos invita a sumergirnos en un ambiente íntimo con sus versiones de los grandes éxitos de soul y jazz, desde Whitney Houston hasta Alicia Keys.

Además de ser una artista solista en ascenso en la escena musical, las colaboraciones de Janine incluyen Bobby McFerrin, Take That, George Michael, The Who, Kaiser Chiefs, y la lista continúa.

Estuvo viviendo y trabajando en España durante doce años antes de regresar a Londres para continuar su carrera musical y como actriz. Se formó en teatro musical en la Guildford School of Acting y ha interpretado varios papeles en teatro y televisión.

Este concierto dará comienzo a las 22:30 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.