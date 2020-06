El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha reunido esta mañana de forma telemática con Pedro Sánchez y el resto de líderes autonómicos en el ya habitual encuentro dominical, el decimotercero, que se viene celebrando el último día de la semana durante el estado de alarma.

Una cita en la que estaba sobre la mesa el polémico fondo de 16.000 millones de euros anunciado por Sánchez hace casi dos meses para repartir entre las Comunidades Autónomas y que estas puedan hacer frente con mejores garantías a las consecuencias económicas y sociales derivadas de esta pandemia, cuya virulencia parece que empieza a mitigarse aunque en el caso de nuestra Comunidad sigue dejando su impronta, con un nuevo fallecido en las últimas 24 horas en el Hospital de Salamanca y tres nuevos contagiados confirmados por PCR en Valladolid y Segovia.

Y tras la reunión, el presidente de Castilla y León confirmaba los rumores que había de nuevos cambios de criterios en la forma del reparto y las cantidades. Fernández Mañueco alzaba la voz para cargar contra el Gobierno de España por cambiar las reglas del juego y además sin explicárselas a las regiones en el reparto de este fondo de 16.000 millones, y se quejaba de que el dinero no vaya íntegramente a la lucha contra la Covid-19. El presidente aseguraba no entender que se hayan recortado mil millones de euros para Sanidad y otros dos mil para los servicios sociales, de los once mil millones previstos en un principio, y que esa diferencia se vaya a destinar a otros objetivos.

“Es un reparto injusto que deja en la estacada a las regiones más afectadas por la crisis sanitaria”, advertía Fernández Mañueco, mientras recuerda que nuestra Comunidad es uno de los territorios más afectados por esta enfermedad, y que este fondo debería destinarse en su totalidad a la Sanidad y a los Servicios Sociales públicos de todo el país. En este sentido, aseguraba que de los 650 millones que espera contar Castilla y León se pueden recortar en unos 125 millones.

Pese a ello, el presidente afirmaba que seguirán dando la batalla para conseguir el mayor número de recursos posible, a la espera de que pueda haber un nuevo cambio de criterio en el Gobierno de España.

Y es que el hecho de que el Gobierno de España apueste también por la población como criterio perjudica a Castilla y León, que siempre ha defendido que se tengan en cuenta los criterios de despoblacion, envejecimiento y, sobre todo, dispersión de la población, además de que reciban más aquellos territorios más afectados por la pandemia, como es el caso de nuestra Comunidad.

Por otro lado, en la reunión Fernández Mañueco volcía a pedir a Sánchez una mesa por la automoción así como defender con uñas y dientes en Europa una PAC como la actual, lo que supone no perder ni un euro de inversión ya que es un sector estratégico ante la previsión de nuevos recortes que llegan desde Bruselas, y reclamaba una vez más al presidente del Gobierno de España que se amplíen los ERTES más semanas.

También demandaba que sea Castilla y León quien gestione el Ingreso Mínimo Vital, y que las personas que tengan reconocido el derecho de asilo se incluyan en el pago de esta ayuda, como por ejemplo los que se encuentren en esta situación por motivos de guerra, ideológicos o políticos; más coordinación en las medidas para ayudar a las familias más vulnerables evitando duplicidades; y, sobre todo, un trato igualitario y justo respecto al resto de territorios. “No somos más que nadie pero menos tampoco”, decía el presidente de la Junta.

Y respecto al decreto ley que se aprobará el martes con las nuevas medidas del Gobierno para cuando no haya estado de alarma en el país, aseguraba que el documento que les ha presentado Sánchez no es muy concreto y deja muchas dudas y le pedía por ello una mayor colaboración con el Ministerio de Sanidad en las aportaciones al mismo.

Al respecto, las demandas de Castilla y León son las siguientes:

1- Que se identifiquen las competencias de Castilla y León cuando desaparezca el estado de alarma, ya que según Fernández Mañueco no están bien expresadas en el texto que les han pasado

2-Una cauce de colaboración formal con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

3- Que se identifique claramente la movilidad entre Comunidades Autónomas

4- Que los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud se lleven a efecto por consenso y no por mayoría