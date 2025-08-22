El tiempo
Un fin de semana con atisbo a una nueva ola de calor en Castilla y León
Jornada con temperaturas primaverales este viernes, antesala de lo que nos espera este sábado
No se esperan fenómenos extraños en cuanto al tiempo este viernes. Las temperaturas agradables de las últimas horas en Castilla y León continuarán este viernes, antesala de lo que nos espera a partir del sábado donde los termómetros vuelven a subir con una nueva ola de calor, a las puertas. ¿Llegará y será la última?
La predicción de la Aemet para este viernes nos habla que "en el nordeste habrá intervalos de nubes bajas sin descartar alguna precipitación débil dispersa, y tendiendo a poco nuboso".
En el resto, predominio de cielo poco nuboso, con alguna nubosidad de evolución en el Sistema Central.
Temperaturas mínimas con ligeros cambios, y máximas en ligero ascenso, que será localmente moderado en el extremo oriental y zonas de montaña del norte. Y viento del norte y noreste, flojo en general.
Las temperaturas mínimas y máximas de las capitales de la comunidad serán las siguientes:
- Ávila:12/28
- Burgos:11/25
- León:9/27
- Palencia:11/28
- Salamanca:14/29
- Segovia:15/27
- Soria:8/27
- Valladolid:13/29
- Zamora:14/31
