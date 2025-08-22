Un fin de semana con atisbo a una nueva ola de calor en Castilla y León

No se esperan fenómenos extraños en cuanto al tiempo este viernes. Las temperaturas agradables de las últimas horas en Castilla y León continuarán este viernes, antesala de lo que nos espera a partir del sábado donde los termómetros vuelven a subir con una nueva ola de calor, a las puertas. ¿Llegará y será la última?

La predicción de la Aemet para este viernes nos habla que "en el nordeste habrá intervalos de nubes bajas sin descartar alguna precipitación débil dispersa, y tendiendo a poco nuboso".

En el resto, predominio de cielo poco nuboso, con alguna nubosidad de evolución en el Sistema Central.

Temperaturas mínimas con ligeros cambios, y máximas en ligero ascenso, que será localmente moderado en el extremo oriental y zonas de montaña del norte. Y viento del norte y noreste, flojo en general.

Las temperaturas mínimas y máximas de las capitales de la comunidad serán las siguientes: