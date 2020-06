Castilla y León abrirá los consultorios locales de forma presencial a los habitantes del medio rural cuando sea seguro hacerlo tanto para los trabajadores como para los pacientes. Este es el acuerdo, quizás de mínimos, pero al menos unánime, que han alcanzado los grupos parlamentarios en las Cortes este mediodía, a la propuesta que impulsaba el PSOE y defendía en el atril su líder, Luis Tudanca, con la que instaba a la Junta de Castilla y León a adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la prestación del servicio sanitario presencial en todos los consultorios médicos de la Región.

La propuesta salía adelante con el voto a favor de todos los procuradores presentes pero después de que se añadiera al texto original de los socialistas el matiz en forma de enmienda presentada por Ciudadanos que el PP aceptaba, de cuando la seguridad lo permita.

Y es que este tema de los consultorios locales está siendo en las últimas semanas una nueva arma arrojadiza por parte de la oposición socialista y de Podemos principalmente hacia la gestión de la Junta en estos tres meses de pandemia, y una nueva excusa por parte de los socialistas para no avanzar de momento en el deseado pacto de Comunidad por la reconstrucción de la Comunidad, que quizás con este consenso de mínimos en la asamblea castellano y leonesa pueda desbloquearse, aunque no es lo que quería el PSOE cuando registraba la proposición no de ley.

Es más, el debate tuvo sus momentos subidos de tono, especialmente cuando estaban en posesión de la palabra los líderes del PSOE y Podemos, Luis Tudanca y Pablo Fernández, que quisieron de esta forma dar empaque y trascendencia a la iniciativa parlamentaria con su presencia en el atril. De hecho, el portavoz del partido del puño y la rosa llegaba a decir que el Gobierno autonómico vuelve a las andadas y que con la excusa de la Covid-19 está intentando dejar sin sanidad al medio rural de la Comunidad “que es lo que siempre han querido hacer”, apuntaba. “Ya lo intentaron en 2009 con las urgencias rurales -continuaba- que los socialistas conseguimos frenar por el acuerdo de la ley de ordenación territorial, pero ahora vuelven a la carga, primero con el plan de reordenación de la Atención Primaria y el proyecto piloto de Aliste, y ahora con los consultorios”.

El secretario regional del PSOE insistía en que la Junta “está empeñada en cargarse la Sanidad rural” pero que los socialistas “no lo permitirán”. En este sentido, reprochaba a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que no haya hecho más que poner excusas en este tiempo para no reabrir los consultorios.

“Que no había médicos para organizar los circuitos separados, que si el día 21 ya no hay estado de alarma, que si la Fase 3, que si los médicos se contagian o mi favorita, que no se abren las consultas presenciales para proteger a nuestros mayores”, decía Tudanca, quien se preguntaba que si proteger a los mayores es dejarles sin atención sanitaria o no llevarles a los hospitales para ser atendidos, y pedía también que la reapertura de los consultorios no recaíga en los alcaldes.

También era bastante crítico en su intervención Pablo Fernández, líder de Podemos, quien exigía la reapertura de los consultorios ante la “necesidad” de reforzar el sistema sanitario tras la pandemia y “después de décadas de recortes y privatizaciones salvajes” por parte de los distintos Gobiernos del PP en la Comunidad. “Decretan el cierre a los que más lo necesitan, a los que más han sufrido el cierre y los recortes en el mundo rural, es una vergüenza y una infamia”, apuntaba en su tiempo en al atril el dirigente morado, para quien las palabras de los políticos de PP y Ciudadanos reafirmando su compromiso con los sanitarios “son una puñalada trapera”.

Por su parte, tanto José Ignacio Delgado como Alejandro Vázquez, procuradores de Ciudadanos y Partido Popular que hablaban en el hemiciclo sobre esta iniciativa, replicaban a Tudanca que en los consultorios hay profesionales que deciden si se atiende al paciente por teléfono o acude al centro en función de la patología, y recordaban que la Junta cumple con los requisitos del Ministerio de Sanidad sobre la desescalada y la necesidad de contar con los circuitos Covid.

El procurador de Vox, Jesús García Conde, apoyaba en parte y sin que sirva de precedente la iniciativa socialista “porque los medios telemáticos no pueden sustituir a la asistencia presencial entre médico y paciente”, pero recordaba que se vive aun una situación excepcional con posibles rebrotes, ante lo cual defendía que por seguridad y protección se mantengan aun cerrados y con atención telefónica.

Y, finalmente, el procurador de Por Ávila (XAV), Pedro José Pascual, reconocía en que lo primero es la seguridad y la prevención, pero insistía en la importancia de poder atender a estas personas del medio rural de manera cercana, y que eso solo se logra de forma presencial y no sólo por teléfono.