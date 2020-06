El próximo curso escolar comenzará el 9 de septiembre en Castilla y León

Ya hay fecha para la vuelta a las clases el curso que viene. Los escolares de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, Transición a la Vida Adulta y los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria escolarizados en centros de Educación Primaria comenzarán sus clases el miércoles 9 de septiembre.

Por su parte, el lunes 14 del mismo mes empezarán el curso los alumnos de ESO, Bachillerato, el segundo curso de los ciclos formativos de Grado Superior de Formación Profesional Inicial y los segundos cursos de los Ciclos Formativos de grado medio y superior de Artes Plásticas y Diseño.

Los estudiantes de los ciclos formativos de FP Básica, ciclos formativos de Grado Medio y primer curso de ciclos formativos de Grado Superior de Formación Profesional inicial se reincorporarán a las clases el 21 de septiembre.

El día 28 empezarán aquellos que estudien Bachillerato o FP de Grado Superior y Grado Medio a distancia, así como las enseñanzas impartidas en centros y aulas de Educación de Personas Adultas y la enseñanza Secundaria para personas adultas a distancia impartida en los institutos de Educación Secundaria.

Por último, el lunes 5 de octubre iniciarán las clases los alumnos de las enseñanzas artísticas superiores y el primer curso de los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño; y el martes 13 de octubre, empezarán su docencia las enseñanzas de idiomas, las enseñanzas deportivas y las elementales y profesionales de Música y Danza.

Final de curso

El final del curso escolar tendrá lugar el viernes 4 de junio para el alumnado de segundo de Bachillerato, los segundos cursos de los ciclos formativos de Grado Superior de Formación Profesional inicial y de enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, el Bachillerato y los ciclos formativos de Grado Superior en régimen a distancia, ciclos formativos de Grado Superior de las enseñanzas deportivas y el sexto curso de enseñanzas profesionales de Música y Danza. El resto de enseñanzas finalizarán las actividades lectivas el miércoles 23 de junio, excepto las enseñanzas de idiomas que lo harán el 28 de mayo.

Vacaciones

La Consejería de Educación ha establecido también los periodos vacacionales, festividades laborales y días no lectivos. Así, las vacaciones de Navidad comprenderán del 23 de diciembre al 10 de enero, ambos inclusive, y las de Semana Santa, del 26 de marzo al 5 de abril.

Además de los festivos establecidos en el calendario laboral de la Comunidad, y de los dos días correspondientes a las fiestas de carácter local acordados para cada municipio, tendrán la consideración de días no lectivos el viernes 9 de octubre -Día del Docente- y los días 15 y 16 de febrero -fiestas de Carnaval-.

Un verano para la preparación de los docentes

Además, por cuarto año consecutivo, la Consejería desarrolla la “Escuela de verano’” para que el profesorado de la Comunidad mejore sus competencias profesionales mediante cursos intensivos y especializados. Así, esta temporada estival se ponen a su disposición un total de 7.200 plazas, distribuidas en 11 actividades, todas en modalidad online, con tres líneas de actuación: escuela digital, escuela innovadora y equitativa, y escuela internacional y bilingüe. El plazo de inscripción abarca desde el 11 al 22 de junio y la realización de las actividades, entre el 1 y el 21 de julio.

En este sentido, el Departamento que dirige Rocío Lucas ha establecido cuatro actividades, con 2.480 plazas, en la denominada “Escuela digital” con cursos y seminarios sobre plataformas y herramientas para la educación a distancia, modelos organizativos de centro y metodologías de trabajo con los alumnos, formación en temas de seguridad y confianza digital en la educación a distancia.

Por su parte, la “Escuela innovadora y equitativa” acogerá tres actividades, con 3.000 plazas en total, sobre metodologías activas e inclusividad, así como inteligencia emocional en la educación a distancia.

Finalmente, la “Escuela de internacional y bilingüe" ofrecerá un curso online y tres seminarios web, con 1.720 plazas, sobre metodologías de trabajo en idiomas para una educación a distancia, proyectos internacionales y bilingüismo; concretamente “Fostering the use of digital tools in online learning environments”, “El reto de la enseñanza online de idiomas en Educación Primaria”, “El reto de la enseñanza online de Idiomas en Educación Secundaria” y “Motivational activities and web 20 tools for the online learning environment’”.