PP y Cs ven “sensatos” los Presupuestos de la Junta que para el PSOE “consolidan su fracaso”

No por esperado deja de ser noticia, pero las valoraciones que han hecho los distintos grupos parlamentarios al proyecto de Presupuestos de la Comunidad para el próximo presentado por el Gobierno autonómico difieren sobremanera. Así, mientras los partidos que conforman el Gobierno de coalición en Castilla y León, PP y Ciudadanos, valoran la “sensatez” de estas Cuentas -que ascienden a casi 13.000 millones de euros, un 13 por ciento más que las últimas que se aprobaron en 2018 en las Cortes-, en virtud del momento actual, desde la oposición socialista pero también desde Podemos consideran que estos presupuestos son “insuficientes” para dar respuesta a las necesidades de los castellanos y leoneses, aunque que el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca“, va un poco más allá al asegurar que “consolidan el fracaso” del modelo de la Junta “que se ha convertido en una mera gestora de fondos”.

De hecho, el líder de los del puño y la rosa afirma, convencido, de que el aumento previsto en estas Cuentas respecto a las anteriores se debe a Pedro Sánchez y al “esfuerzo” inversor del proyecto presupuestario del Gobierno de España, en general, y para con esta Comunidad, en particular y asegura que los que deben de “pedir perdón” y “dar las gracias” pero en este caso a Sánchez son el presidente Fernández Mañueco y el vicepresidente Francisco Igea, en referencia a las palabras de este último el pasado miércoles cuando reconoció que se equivocó criticando la gestión de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y que a tenor de los datos que presenta esta región todos los que lo afearon a Díaz Ayuso su labor deberían de pedir perdón.

Desde el PP, su portavoz en las Cortes Raúl de la Hoz aseguraba que las cifras de estas “históricas” Cuentas “hablan por sí solas”, y destacaba principalmente que vayan a destinar un 7,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a la Sanidad pública, lo que supone un aumento del 21 por ciento respecto a los presupuestos vigentes que datan de 2018. y han sido prorrogados en dos ocasiones.

También destacaba la bajada de impuestos que plantea el proyecto presupuestario “que está en sintonía con la planteada por otras comunidades gobernadas por el PP como Madrid, Murcia, Andalucía y Galicia, y no con la subida fiscal que proponen los presupuestos del Estado”. En este sentido, recordaba De la Hoz que Castilla y León es la región de la España autonómica con menos impuesto propios y con el segundo tramo más bajo de IRPF por detrás de Madrid.

Y tras reconocer que tanto él como su partido tienen “miedo” a que los pactos “ilegítimos” suscritos entre Pedro Sánchez y ERC para perjudicar a Madrid también puedan afectar a la Comunidad, tendía la mano una vez más para negociar las Cuentas con todos los grupos advirtiendo a los leonesistas de la UPL y Por Ávila que no perjudicarán a ninguna provincia para beneficiar a otras. “Nosotros no somos el Gobierno socialista de Sánchez y no vamos a pactar el beneficio de un territorio a cambio de perjudicar a otros”.

Finalmente, lamentaba la “desfachatez " del PSOE de rechazar los presupuestos antes de conocerlos y aseguraba que los socialistas, además de abandonar el Pacto por la Reconstrucción, “prefieren seguir detrás de una pancarta que sentarse a negociar”.

Mientras que el portavoz de Ciuadadanos, David Castaño, extrapolaba la presentación de los presupuestos autonómicos a lo ocurrido a nivel nacional, donde, según la formación ‘naranja’, el Gobierno y Pedro Sánchez han preferido tener como “socios” a Bildu y ERC antes que a Cs, lo que provocará, según Castaño, que estos sean los “únicos presupuestos que se aprueben en esta legislatura”.

Junta de portavoces

Pleno de las Cortes

Los dirigentes de los grupos parlamentarios se expresaban de esta forma tras reunirse en la Junta de Portavoces previa al Pleno de las Cortes de la semana que viene, en la que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá en la sesión del martes a petición propia para explicar la gestión de la Junta en la pandemia, antes de responder a las preguntas orales de la oposición, en la que el PSOE cuestionará al Jefe del Ejecutivo regional sobre la “falta de atención presencial en la Sanidad pública”.

Un pleno en el que, además, se debatirá sobre la comisión de investigación sobre la atención y gestión de las residencias de mayores durante la pandemia, que PP y Ciudadanos ya han anunciado que rechazan “para evitar que el PSOE prosiga con su campaña de generación de ruido detrás de una pancarta”, decía el popular Raúl de la Hoz, por lo que no saldrá adelante, y donde también se discutirán dos proyectos de Ley:

La supresión del copago en el servicio de teleasistencia, por lo que la Junta asumirá todo el coste, así como el establecimiento de nuevo modelo que cuenta con partida presupuestaria. Así, a partir de ahora habrá un contrato único y se dará el mismo servicio en las nueve provincias de la Comunidad. La idea es que la nueva ley de teleasistencia pueda quedar aprobada a finales de febrero o primeros de marzo El proyecto de Ley del Parque Natural de Sabinares del Arlanza-la Yecla, cuyo objetivo es establecer las medidas necesarias para asegurar la conservación de sus ecosistemas naturales y valores paisajísticos, en armonía con los usos, derechos y aprovechamientos tradicionales y con la realización de actividades educativas, científicas, culturales, recreativas o socioeconómicas compatibles con la protección del parque, así como mejorar la calidad de vida y el bienestar social de la población residente.

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca

Empresas culturales

Por otro lado, el PSOE llevará al próximo pleno de las Cortes una proposición no de ley para crear un fondo de 35 millones de euros para ayudar a las empresas culturales y se consensúe una estrategia para la recuperación y dotar de liquidez al sector y asumir los gastos fijos. La inciativa plantea también la aprobación de un bono cultural de 200 euros para el acceso a la oferta cultural de los jóvenes mayores de 16 años y la convocatoria de un ‘cheque resistencia’ para autónomos y pequeños empresarios de entre 150 y 300 euros semanales mientras duren las restricciones.”.

El lobo, a debate

Y el PP, por su parte, llevará al debate en el hemiciclo otra iniciativa parlamentaria relacionada con el lobo, a cuenta de la intención del Gobierno de España de no permitir la caza de este animal el norte del río Duero equiparándose así a la zona sur, donde está protegida esta especie y tampoco se cazar.

“Si se prohíbe cazar al norte del Duero, además de una locura injustificada, sería un atentado contra el medio rural, la ganadería y la propia especie ”, advertía Raúl de la Hoz, quien recordaba que tanto Cantabria como Asturias ya han mostrado su rechazo a este plan.