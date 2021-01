Basta de “excusas” con la Autovía del Duero

El procurador de Ciudadanos (Cs) por Burgos, José Ignacio Delgado, exigió al Gobierno de PSOE y Podemos que “deje de poner excusas”, agilice los plazos y asegure complete la obra de la A-11 (Autovía del Duero), que conecta las provincias de Soria, Burgos, Valladolid y Zamora con Portugal.

Delgado anunció las iniciativas que la formación naranja ha registrado para agilizar los trámites de la A-11 entre Quintanilla de Arriba (Valladolid) y Castrillo de la Vega (Burgos), antes de que venza la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) el próximo 16 de octubre de 2021.

“El estado de la A-11 es tercermundista. Se están riendo de los ribereños, de los sorianos, de los vallisoletanos, de los burgaleses y también de los zamoranos, ya que esta autovía conecta estas provincias hacia Portugal”, criticó el representante de Cs.

En este sentido, explicó que, por un lado, la diputada de Cs en el Congreso María Muñoz ha registrado una pregunta escrita dirigida al Gobierno de Pedro Sánchez en la que le pregunta por la previsión para adjudicar estas obras antes de que finalice la vigencia de la DIA, así como por los planes que contempla para desarrollar definitivamente la A-11 y este itinerario en particular.

Y por otro, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León va a presentar una Proposición No de Ley en la que urge al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido por el socialista José Luis Ábalos, a agilizar todos los trámites en la adjudicación de las obras de este tramo.

Ambos textos coinciden en la importancia de esta vía de comunicación y el efecto que tendría su desarrollo para la comarca de la Ribera y la provincia de Soria. No sólo se vertebraría la Comunidad, sino que también conectaría el este castellano y leonés con Portugal, a través de Zamora.

El procurador burgalés, acompañado por el alcalde de Haza, Antonio Muñoz, también criticó “el lamentable estado” de conservación de este tramo, salpicado de baches -algunos de más de 20 centímetros de profundidad- y con “un firme irregular en el mejor de los casos”. Una situación que no sólo ralentiza el transporte de mercancías por esta vía, sino que supone un riesgo para los conductores, indicó.

“Esta autovía es la autovía de la vergüenza, o mejor dicho de los sinvergüenzas. Es una infraestructura que se puede hacer, no hay que esperar y no cabe lugar para engaños y subterfugios. Igual que no tenemos que esperar a un estudio para el tren directo. Los partidos que están en el Gobierno incumplen y está en juego la vida de nuestros ciudadanos. Debemos acometer esta autovía de una vez por todas”, concluyó.