Sin esperanza para Semana Santa y con el verano en el limbo

Uno de los sectores que más está sufriendo las consecuencias económicas de esta crisis sanitaria es el hotelero. La imposibilidad de desplazarse por España debido a las restricciones y las limitaciones existentes también para los turistas extranjeros está provocando un destrozo en el sector que aún está por determinarse.

Aunque según el presidente de la Asociación de Hoteles de Castilla y León, Carlos Díaz, el daño en lo laboral sobre todo empezará a verse cuando avancen los problemas económicos de esta pandemia tan larga y las empresas se vean obligadas a reducir estructuras y prescindir de personal para poder subsistir.

Castilla y León cuenta con alrededor de 800 establecimientos hoteleros que dan trabajo a más de doce mil personas, la mayoría son establecimientos de hospedaje familiares, pequeñas y medianas empresas que no forman parte de las grandes cadenas hoteleras, y que por tanto están subsistiendo como pueden y a duras penas, según advierte Díaz, quien urge a las administraciones central y regional a poner en marcha algún plan con ayudas directas y específicas para un sector fundamental para la economía que “agoniza” y que cuando todo vuelva a la normalidad “podría estar desaparecido”.

De hecho, los hoteleros dan por perdida la semana Santa, con lo que ello conlleva para ellos dado que Castilla y León es uno de los destinos preferidos por la gente, españoles y extranjeros, para disfrutar de estos días de Pasión dada la enorme oferta religiosa de procesiones, cultural, medioambiental y gastronómica que ofrece. Pero lo que es peor, se temen que el verano seguirá por el mismo camino si se mantiene la tendencia actual de inmunización frente al virus, sin apenas dosis y con problemas de suministro por parte de las farmacéuticas.

“Estoy absolutamente convencido de que no habrá Semana Santa turística, pero es que si la campaña de vacunación no progresa al ritmo necesario la recuperación no llegará hasta 2022″, lamenta el presidente de los hoteleros de la Comunidad.

Por ello, urgen principalmente al Gobierno autonómico a que aborde la pandemia no solo desde el punto de vista sanitario y de la salud, que también, y se siente a negociar con ellos un plan de rescate para el sector ya que, advierte, “hasta el momento no hemos recibido nada” .

Díaz se expresaba de esta forma después de reunirse con el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, a quien trasladaba todas estas inquietudes que tienen los hoteleros. El dirigente socialista reconocía la delicada situación por la que atraviesa este sector, y por ello pedía al Gobierno que preside Fernández Mañueco que no abandone a estas pequeñas y medianas empresas ni a las grandes cadenas que han invertido y destine recursos para evitar que el sector desaparezca. “Castilla y León necesita una política turística fuerte, y para ello hay que echar una mano al sector ahora y contar con una estrategia de futuro”, apuntaba.

👥 @luistudanca y el procurador @angelherma se reúnen con el presidente de la Asociación de Hoteles de Castilla y León, Carlos Díaz.



🏨👉 Abordamos las consecuencias económicas de la pandemia y la necesidad de poner en marcha ayudas directas para el sector.#DefenderCyL pic.twitter.com/lfphLxDfec — PSOE Castilla y León (@PSOE_CyL) February 3, 2021

La hostelería, indignada también

Por otra parte, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid ha mostrado este miércoles su indignación con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, por usar las terrazas, y concretamente a las denominadas peceras, como argumento para justificar que no se hagan cribados masivos en la ciudad.

“No vamos a consentir que para no hacer los cribados masivos en Valladolid se vuelva a echar la culpa a la hostelería y se la ponga en el ojo del huracán ante la población”, denuncian, mientras recuerdan que la competencia de la instalación de terrazas es del Ayuntamiento y que si están instaladas “es porque cumplen la normativa”.