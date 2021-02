Vázquez: “En el Gobierno hay un plan premeditado contra Segovia y nadie alza la voz”

La decisión del Gobierno de España y detrás de la cual se encuentra la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de llevar a Córdoba la Base Logística del Ejército de Tierra, un centro logístico militar que pierde Segovia y que por capacidad e importancia debía aspirar a ello, ha sentado como un jarro de agua fría en el PP de Castilla y León.

Los populares han mostrado su rabia e impotencia por la dejadez y el desinterés de los socialistas segovianos, en concreto de la alcaldesa Clara Luquero y del diputado nacional, José Luis Aceves, en quienes centran sus críticas por no haber peleado ni presentado una candidatura a esta infraestructura militar que agrupará a todas las bases diseminadas por toda España y que los populares calculan que podría haber generado in importante impacto en el empleo y la actividad económica de la ciudad. Concretamente de unos 1.600 puestos de trabajo.

“Su comportamiento en este asunto ha sido penoso y vergonzoso”, denunciaba este lunes el secretario regional del PP, Francisco Vázquez, quien denunciaba que el Gobierno de España hay un “plan premeditado” contra Segovia y para “esquilmar” las infraestructuras militares de la ciudad “y nadie dice nada ni alza la voz”.

Vázquez centraba sus críticas principalmente en Aceves. “No se entera nada o no se quiere enterar, pero le recuerdo que al Congreso de los Diputados no solo se va a dar un botón”, se quejaba, al recordar también la carta enviada por Millán al presidente Pedro Sánchez, en el que recuerda que la secretaria de estado de Defensa les dijo en diciembre que la candidatura de Córdoba era la que mejor estaba posicionada. “Por qué los socialistas segovianos se hacen ahora los enfadaditos cuando han estado callados sabiendo que esto iba a ocurrir”, se preguntaba el líder popular.

Pese a todo, Vázquez tendía la mano al PSOE para negociar el texto de la Proposición No de Ley (PNL) para pedir el mantenimiento del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados (PCMASA) número 2 de Segovia. “No hemos querido redactar una moción concreto para luego no digan que no es suya”, decía, mientras avanzaba que aprovechará las sesiones de pleno del debate de Presupuestos Autonómicos de 2021 para hablar con los socialistas sobre estas cuestión y presentar una PNL “sobre el mantenimiento de la Base Mixta de Segovia”.

Cero euros para la Base Mixta

El secretario autonómico del PP hacía memoria para denunciar la trayectoria del PSOE para acabar con todas instalaciones militares de la ciudad de Segovia, que comenzó con la decisión de Felipe González de acabar con el Regimiento de Artillería. “A Rodríguez Zapatero no le dio tiempo a llegar” para llevarse la Base Mixta, pero ahora lo va a rematar ahora el Gobierno de Pedro Sánchez”, señalaba.

Francisco Vázquez explicaba que fue el gobierno socialista de “Zapatero “de nefasto recuerdo” el que puso en marcha el Plan Nogal, en 2006, con el objetivo de centralizar todas las bases logísticas, lo que suponía ya la desaparición de la Base Mixta, aunque luego el PP de Rajoy lo paralizó. También recordaba la “bestial” campaña que el PSOE mantuvo durante todos esos años, en los medios de comunicación, por una serie de vacantes que había en la Base Mixta. Después, en 2018, de nuevo en el Gobierno -continuaba- los socialistas prometieron 50 millones de euros para la Base Mixta y otros 18 millones para infraestructuras militares pero luego no se reflejo en los Presupuestos de 2018, como tampoco están en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

“Hay cero euros para la Base Mixta”, denunciaba, mientras apuntaba, contundente, que los socialistas “se la quieren cargar como ya se cargaron el Regimiento de Artillería y sólo queda la Academia de Artillería que resiste, pero si siguen gobernando éstos durante mucho tiempo se la llevan a Zaragoza o Toledo”.

PAC

Por otro lado, anunciaba que pedirá a las Cortes autonómicas que exija al Gobierno central que negocie con las comunidades los cambios en la Política Agrícola Común de la Unión Europea (PAC) y elimine aquello que no se corresponda con las “estrictas exigencias” de la Comisión Europea.

Vázquez anunciaba que el Grupo Popular presentará ante las Cortes una Proposición No de Ley sobre el Real Decreto publicado por el Gobierno el pasado 26 de enero que, según ha criticado, “modifica unilateralmente” la aplicación de la PAC.

El dirigente popular denunciaba que el Ejecutivo haya tomado decisiones que afectan a las ayudas que percibirá el sector en 2021 y 2022 “sin consultar y de forma precipitada”, cuando la Unión Europea “ha dado un plazo de dos años para que los países tomen las medidas necesarias para adaptarse a las ultimas modificaciones de la PAC”.

Vázquez advertía de que estos cambios suponen unos recortes en las ayudas que agricultores y ganaderos percibían hasta ahora hasta un cuatro por ciento, un dos por ciento cada año en 2021 y 2022. También modifica los actuales criterios de convergencia del valor de los derechos de pago básico en el mismo periodo y elimina el límite máximo que existe actualmente para que nadie pierda más del 30 por ciento de lo que percibían.

El representante del Partido Popular afeaba al Gobierno que tome estas medidas “a golpe de decreto” y “sin informar a nadie, como suelen hacer, sin dialogar con nadie”, actitud que ha achacado a que “los de ese sector no son suyos”.

La Proposición No de Ley que será presentada ante las Cortes de Castilla y León insta al parlamento regional a que exija al Gobierno central negociar y acordar con las comunidades autónomas “todos los cambios que se propongan en la PAC con carácter previo al inicio de su tramitación”, así como los plazos en los que se apliquen dichos cambios.

También que eliminen del Real Decreto todas aquellas cuestiones que no se corresponden con las estrictas exigencias de la Comisión Europea para 2021 y 2022 respecto a la nueva PAC.Y por ultimo, mantener los criterios de aprovechamiento de las superficies de pastos o diseñar un nuevo modelo para las explotaciones sin tierra, para proteger a los sectores de vacuno de cebo, ovino y caprino.

Según explica el partido en la proposición, las modificaciones previstas afectan de manera fundamental a este tipo de explotaciones, que ya han sido muy castigados por la pandemia, como consecuencia del cierre de la hostelería