El PSOE afea a PP y Cs que sólo les hayan aprobado una de las 957 enmiendas que han presentado

Los socialistas están que trinan con el Gobierno de coalición que forman PP y Ciudadanos en Castilla y León a cuenta de los Presupuestos Generales de la Comunidad que se debatirán y aprobará en el Pleno de esta semana que empieza mañana martes. Y es que de las 957 enmiendas a estas Cuentas que ha presentado el Grupo parlamentario Socialista sólo saldrá adelante una, por valor de 20.000 euros, en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para elaborar un estudio sobre el impacto del virus campylobacter que afecta al sector del ovino sobre todo en la provincia de Salamanca.

“Fernández Mañueco lo ha vuelto a hacer y de nuevo nos ha mentido cuando en sede parlamentaria nos ofreció ala oposición pactar las Cuentas de la Comunidad”, se quejaba este lunes Virginia Barcones, viceportavoz del Grupo Parlamentario, quien pide una reflexión al respecto ya que, según decía, las enmiendas que han presentado los socialistas iban encaminadas a mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses y, sobre todo, a luchar más y mejor contra las consecuencias de la pandemia así como a solucionar problemas graves que asolan a esta Comunidad, como la despoblación o la Sanidad.

Respecto al primero, la pérdida de población que sufre la Comunidad, la también vicesecretaria regional del PSOE recordaba que su partido registró varias iniciativas vía enmienda como contar con una estrategia única autonómica contra este problema, la creación de oficinas territorializadas para captar más fondos europeos para este reto poblacional o mejorar la cooperación con las entidades locales, todas ellas por valor de más de 80 millones de euros “que han sido rechazadas”.

“Nos tumban todas las iniciativas que presentamos mientras de cada cien empleos que se crean en Castilla y león para jóvenes solo uno corresponde a esta Comunidad y de 750 formados en Enfermería, apenas 150 se colegian”, lamentaba Barcones, para quien Castilla y León carece de estrategia contra la despoblación y, lo que e peor, “exporta el talento que tiene por falta de oportunidades”.

🗣️ @VirBarcones:



En los presupuestos de la Junta no hay nada para afrontar el mayor problema de CyL: la despoblación.⚠️



👉 El PSOE había presentado enmiendas por 80 M€ para una estrategia autonómica y oficinas territorializadas para captar fondos europeos.#DefenderCyL pic.twitter.com/dEkMdKDFj2 — PSOE Castilla y León (@PSOE_CyL) February 8, 2021

Sepulcro para la agenda de población

“No hay nada para abordar nuestro principal problema”, insistía Barcones para explicar que hoy se reunía el Consejo de Políticas Demográficas, para analizar la agenda 2010-2020 y “darla sepulcro”. Un instrumento “fallecido” que solo ha servido, decía, para preservar los errores, que “se repiten” en unas cuentas “sin presupuesto ni rumbo”.

Asimismo, criticaba a Ciudadanos, como “responsable de perpetuar esas nefastas políticas”, ya que dijeron que era una Agenda “fallida” y ahora anuncian que van a evaluarla. “No se cuando van a dar sepulcro a este instrumento nefasto”, se preguntaba la número “dos” del partido del puño y la rosa de la Comunidad, para quien Castilla y León sigue siendo líder en despoblación, mientras que PP y Ciudadanos siguen con “más palabrería y reuniones vacías y de la nada más absoluta”.

En este sentido, insistía en su defensa de una moción que se debatirá el próximo pleno con su apuesta por una estrategia demográfica y la cooperación con el tejido social, económico y social para captar el mayor volumen posible de fondos de la nueva generación. “Castilla y León no puede seguir en la misma dinámica de los últimos 33 años, porque tendrá el mismo resultado”, sentenciaba.

Las procuradoras socialistas Virginia Barcones y Nuria Rubia atienden a la prensa

“PP y Cs gobiernan a espaldas de la gente”

La procuradora socialista Nuria Rubio, por su parte, cargaba también contra la Junta por su rechazo a todas menos una de las enmiendas presentadas, y enumeraba algunas como la creación de un fondo 50 millones para agricultores, ganaderos e industria alimentaria; otro de 40 millones para sector hotelero y de turismo; y otros 35 para las actividades de cultura. “No están al lado de quienes más les necesitan y abandonan otra vez más a los autónomos y pymes de la Comunidad”, denunciaba.

Asimismo, criticaba que hayan rechazado todas sus enmiendas, unas 300 por 150 millones, para fortalecer el estado del bienestar o para reforzar consultorios con medios y personal para reducir las listas, y que incluían ocho millones para becas. También arremetía contra PP y Ciudadanos por rechazar su enmienda dirigida a crear una oficina anticorrupción, cuando hoy se abre el juicio de la caja B de Bárcenas, “muy relacionada” con la trama Kitchen, cuyos “tentáculos campan” por la Comunidad.

“Fernández Mañueco e Igea no quieren controlar a los corruptos y tramposos para que respondan por sus actos”, apuntaba Rubio, para quien PP y Cs “gobiernan de espaldas a la ciudadanía, no ayudan a los que lo necesitan y no rescatan a los sectores más afectados por la crisis, ya que solo gobiernan por y para sus intereses políticos”.