Las Cortes regionales aplazan la celebración del XXXVIII aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León

Con acierto y buen criterio, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, ha anunciado que los tradicionales actos del 25 de febrero, cuando se conmemora el aniversario del Estatuto de Autonomía, quedan aplazados debido a la situación de alerta sanitaria que vive el país como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Fuentes ha explicado que, “como es obvio, este año no habrá celebraciones” en esa fecha porque “es tiempo para la gestión” y para “nuestro esfuerzo colectivo”. Con un recuerdo para los fallecidos y para las personas que están atravesando la enfermedad, el presidente de las Cortes ha afirmado que, aunque los actos oficiales con motivo del XXXVIII aniversario del Estatuto de Autonomía se vean aplazados, “eso no quiere decir que no haya conmemoraciones” en las que va a estar presente “el sentir de las Cortes” con las personas que están sufriendo los efectos de esta enfermedad.

Asimismo, ha recordado que el Estatuto de Autonomía, el marco que regula el funcionamiento orgánico y administrativo de la Comunidad Autónoma, es el elemento que “nos hace a todos castellanos y leoneses”. “Ha sido en el marco de esta ley como hemos tenido que hacer frente a la pandemia. En un modelo de Estado con las competencias transferidas, es el Estatuto el instrumento que nos ha permitido aplicar las políticas necesarias para tratar de volver a la normalidad”, ha añadido.

Programa de actividades

Por eso, para poner en valor la importancia del Estatuto de Autonomía, y en un “empeño por hacer más cercana esta Institución”, con motivo de la conmemoración del 25 de febrero se van a poner en marcha una serie de proyectos para “hacer más cercana” la política y las administraciones.

En este sentido, Luis Fuentes ha anunciado que en la página web de las Cortes de Castilla y León se va a publicar en las próximas fechas un soporte audiovisual para “ofrecer la posibilidad de realizar un recorrido virtual por la historia de las Cortes y por este emblemático edificio”.

Además, el máximo representante de la institución parlamentaria presentará unas unidades didácticas para los colegios e institutos de la Comunidad ya que, debido a la pandemia, se han suspendido las visitas que los colegios de la Comunidad suelen a hacer a la sede del Parlamento.

Por otro lado, para “dar continuidad al apoyo de las necesidades del Tercer Sector”, se va a llevar a cabo un proyecto para la actualización y mejora del Estatuto de Autonomía de Lectura Fácil, una iniciativa en la que colabora la asociación Plena Inclusión y que permitirá hacer más accesible la lectura de este texto, incluso con explicaciones de los términos legales más complejos.

También, con motivo de la conmemoración del Estatuto de Autonomía, el presidente de las Cortes ha anunciado que realizará una ronda de contactos con representantes de los principales sectores políticos, económicos y sociales de la Comunidad Autónoma.

Además, el día 25 de febrero, fecha de la conmemoración, Luis Fuentes se dirigirá a los castellanos y leoneses mediante un mensaje institucional. Por motivos sanitarios, también queda aplaza la llamada Jornada de Puertas abierta, que permitiría a los castellanos y leoneses visitar la sede del Parlamento de Castilla y León.

Del mismo modo, se verá aplaza la entrega de la Medalla de Oro de las Cortes, que el pasado año, el primero de la actual legislatura, recibió CERMI como muestra del “compromiso de esta Institución con el Tercer Sector”. “Estoy seguro de que este año no tendremos ningún problema en encontrar un merecedor digno de la más alta distinción de estas Cortes”, ha concluido Fuentes.