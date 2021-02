El PSOE piensa en una moción de censura a Fernández Mañueco

Los socialistas de Castilla y León ya piensan en llevar acabo una moción de censura contra el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a quien acusan de “volar los consensos” y de “degradar” la calidad democrática de esta Comunidad.

“El PSOE de Castilla y León no descarta en este momento presentar una moción de censura en las Cortes contra el Jefe del Ejecutivo para dar esperanza a esta tierra”, decía la secretaria regional de Organización del PSOE, Ana Sánchez, para quien Castilla y León “no aguanta más a Igea y Mañueco”.

Sánchez aseguraba que los socialistas sigue preparados hacerse “cargo” en cualquier momento de la situación política de la Comunidad, aunque ello implique dejar aparte al actual vicepresidente y ganador de las primarias de Cs en la Comunidad, Francisco Igea.

“¿Quién dice que Igea es de Ciudadanos, yo no lo tengo nada claro, y al parecer tampoco lo tiene claro la actual dirección de su partido que creen que es más del PP que el propio Mañueco”, sepreguntaba la número tres del partido del puño y la rosa, quien aseguraba que a su formación “poco le importa” lo que diga o piense Igea sobre la posible moción de censura.

De este modo, la socialista apunta a la dirección nacional de la formación, encabezada por Inés Arrimadas, y a la autonómica, liderada por Gemma Villarroel, como enlaces para negociar una posible moción de censura en la Comunidad, aunque ha subrayado que, de producirse, el PSCYL llevaría las negociaciones con “total discreción”.

En cualquier caso, de llevarse a efecto esta moción, los socialistas, que fueron la fuerza más votada en la Comunidad en las elecciones autonómicas de mayo de 2019 en las que obtuvieron 35 escaños en el Parlamento autonómico, no tienen la mayoría suficiente para conseguir desbancar de la Junta al popular Fernández Mañueco, cuyo partido logró 29 asientos en el hemiciclo, y necesitarían del apoyo de su socio Ciudadanos, y sus doce procuradores, o, de los cinco escaños del resto de grupos (dos de Podemos, uno de Voz, Por Ávila y Vox) y dos procuradores dela formación “naranja” para obtener la mayoría de 42 representantes, algo que se antoja más que complicado.

Como reconocía la dirigente, que la moción prospere “no depende solo de los socialistas”, de modo que ha asegurado que van a “trabajar por y para Castilla y León” y para que “llegue el cambio que los castellanoleoneses quieren, como demostraron en las urnas”.

Igea: “Lo daría por bueno si Pablo Iglesias saliera también”

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha contestado lamentando que el PSOE de la Comunidad “esté en otra cosa”, aunque afirmaba que “daría por bueno” dejar la vicepresidencia de Castilla y León “si el vicepresidente de la nación (en alusión a Pablo Iglesias) saliera a la misma vez”.

Pese a ello, Igea decía que una posible moción de censura es una “irresponsabilidad”, y reprochaba a los socialistas que planteen presentar una en la Comunidad que arrebate el poder a la coalición de PP y Cs.

”A mi no me ha llamado nadie”, señalaba en alusión a esta posible iniciativa del PSOE, mientras apuntaba que su formación está centrada en lo que “realmente preocupa a la gente, que no son los sillones”.

Por ello, afirmaba que si el PSOE decidiera presentar una moción de censura en mitad de la pandemia demostrará “lo que realmente les preocupa”. ”Si mi partido presentara una moción de censura en la Comunidad de Valencia nadie lo entendería y si lo hiciera diría que también son unos irresponsables”, añadía Igea, quien aseguraba también que se siente “respaldado” por su partido.