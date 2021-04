Castilla y León duplicará su potencia eólica hasta alcanzar los 13 GW con la instalación de más de cien nuevos grandes parques

Castilla y León duplicará su potencia eólica instalada y llegará a alcanzar los 13 gigavatios una vez que se autoricen y construyan los más de cien nuevos grandes parques, con una potencia unitaria superior a los 40 megavatios, que se encuentran en desarrollo para su instalación o en tramitación en la Comunidad autónoma.

En concreto, 38 de estos grandes parques ya se sometieron al trámite de información pública, previo a su autorización administrativa, en los boletines oficiales tanto del Estado (BOE) como de Castilla y León (Bocyl) entre marzo de 2020 y el 17 de abril de 2021, tal y como ha recogido Ical. Todos ellos suman más de 3.015 megavatios que se añadirán a los 6.056 megavatios ya existentes en los 258 parques eólicos instalados hasta el 31 de diciembre de 2019, según datos del anuario de la Asociación Empresarial Eólica.

No obstante, y según figura en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León de 5 de abril de 2021, existen otros 73 proyectos de parques de gran envergadura, con una potencia instalada superior a los 40 megavatios, que se encuentran en tramitación administrativa y que, salvo desistimiento de las empresas promotoras o defectos en el proyecto que paralicen su autorización, sumarían cerca de 3.785 megavatios de potencia al parque eólico de Castilla y León.

La suma de todos estos nuevos proyectos, que asciende a 6,8 gigavatios de potencia instalada, permitiría suministrar energía limpia, en condiciones óptimas de viento, a 2,85 millones de hogares, casi el triple del millón existente en Castilla y León a 1 de enero de 2020, según la Encuesta Continua de Hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Futuros parques eólicos en Castilla y León

No todas las provincias, no obstante, cuentan con grandes proyectos eólicos a desarrollar en los próximos meses. Ávila y Segovia no presentan ningún gran parque entre los que se encuentran en tramitación y Salamanca apenas cuenta con dos proyectos, si bien uno de ellos, el complejo que Iberdrola construirá en Villarino de los Aires y los municipios aledaños, sumará una potencia instalada de 300 megavatios, siendo uno de los mayores parques eólicos de la comunidad.

Mientras, la inmensa mayoría de los futuros parques eólicos de Castilla y León se centran en el norte de la comunidad, puesto que Burgos, León y Palencia acumulan casi dos tercios de los proyectos sometidos ya a información pública y el 78 por ciento de los parques en tramitación.

Burgos, a la cabeza en parques en desarrollo

En Burgos, son 15 los parques eólicos que ya se han sometido al trámite de información pública, varios de ellos ubicados en la comarca de Las Merindades. Así, Naturgy pondrá en marcha los proyectos ‘Los Monteros’ y ‘Merindad’, con una potencia total de 90 megavatios, mientras que el Grupo Villar Mir desarrollará los parques ‘Merindades’ y ‘Estacas de Trueba’, con 98,6 megavatios de potencia total, y Abei Energy hará lo propio con ‘Escobados’, con 49,3 MW.

También publicados aparecen los proyectos ‘Cerevil’ y ‘Cerecol’, que Capital Energy desarrollará en Merindad de Río Ubierna con 212,5 MW de potencia instalada; ‘Tórtoles’, con 198 MW que Global Ottawa pondrá en marcha, a través de una ampliación, en Tórtoles de Esgueva; y ‘Buniel’ (114,5 MW en Buniel), ‘Isar-Yudego’ (90 MW en Sasamón, Isar e Iglesias), e ‘Iglesias’ (94 MW en Iglesias y los pueblos de alrededor), en la zona oeste de la capital burgalesa.

En la misma zona, pero más al norte, en Valle de Santibáñez, se ubicarán los proyectos ‘Avellanosa’ (50 MW) de Abei Energy, ‘Las Atalayas’ (49,5 MW) de Estudios y proyectos Pradamap, y ‘Valdemoro’ (49,5 MW) de Iberdrola; mientras que al este de la capital burgalesa, en Alcocero de Mola, se instalará un parque eólico con una potencia de 102 megavatios bajo el mismo nombre que la localidad en la que se ubica.

A todos ellos podrían unirse otros siete grandes parques que se encuentran en tramitación: ‘Castrobarto’, ‘Llorengoz’ y ‘Pico del Fraile’, que Iberdrola ubicará en Valle de Mena y Valle de Losa con una potencia total de 130,5 MW; ‘Aquilonis’ y ‘Ubierna’ (95 MW totales), en Merindad de Río Ubierna y bajo auspicio de la portuguesa EDP, misma empresa que tramita la construcción de ‘Terrae’ y ‘Ventis’ en Ibeas de Juarros y Villaescusa la Sombría con una potencia total de 99,8 megavatios; y los dos parques que la multinacional Berg promueve, con una potencia de 100 megavatios, en Villaescusa la Sombría y Santa María de Invierno.

Por su parte, la provincia de León solo presenta tres proyectos en información pública, todos ellos auspiciados por la división española de Enel y ubicados en El Bierzo: ‘Trebadelo’ y ‘Alto Cabrera’, con una potencia de 110 y 144 megavatios respectivamente, y ‘Peña del Gato’, que suma 50 megavatios de potencia. La inversión total para la construcción de todos estos parques supera los 315 millones de euros.

Sin embargo, la leonesa es una de las provincias que más grandes parques en trámite presenta, con un total de 19, si bien la mayoría de ellos, un total de 16, se agrupan en los complejos ‘Magaz’ y ‘Villaobispo’, que Saavedra Wind pretende construir en Magaz de Cepeda, con 528 MW de potencia, y en Villaobispo de Otero, sumando 240 MW más. A ellos se unen los parques ‘Barrios de Gordón’, ‘La Cotada Grande’ y el complejo ‘La Trucha y Encinedo’ que Naturgy tramita en La Pola de Gordón, Rioseco de Tapia y Truchas, respectivamente, para una potencia total de 200 MW.

Casi 30 proyectos en trámite en Palencia

Pero si hay una provincia que acumula grandes parques en tramitación, esa es Palencia. Un total de 29 proyectos eólicos que suman en conjunto 1.737,3 MW de potencia instalada y que se ubicarían en localidades como Aguilar de Campoo, Ampudia, Astudillo, Baltanás, Becerril de Campos, Castrejón de la Peña, Cevico Navero, Espinosa de Cerrato, Fresno del Río, Guardo, Hérmedes de Cerrato, Herrera de Valdecañas, Mantinos, Palenzuela, Paredes de Nava, Respenda de la Peña, San Cebrián de Mudá o Valderrueda.

Entre los promotores de estos parques, destaca Repsol Nuevas Energías, que pretende desarrollar un total de siete parques en la comarca del Cerrato y en Aguilar de Campoo para una potencia total de 350 megavatios, y Capital Energy, puesto que su parque en Herrera de Valdecañas permitirá la instalación de 252 megavatios. Naturgy también apuesta por Palencia con el desarrollo del proyecto ‘Velilla’, con 40 MW de potencia instalada.

Palencia, no obstante, también cuenta con seis parques en desarrollo que ya se sometieron al trámite final de información pública. Tres de ellos, promovidos por Estudios y proyectos Pradamap, se ubicarán en Cordovilla la Real, Valbuena de Pisuerga y Quintanilla del Puente para una potencia total de 140,4 megavatios. Los parques ‘Cavadilla’ y ‘Encina’, en Villaviudas, Baltanás y Reinoso del Cerrato, contarán con una potencia instalada de 96,5 MW y el parque eólico ‘Santa María de las Fuentes’, en Astudillo, sumará 99,2 MW más a través de un proyecto del Grupo Villar Mir que también contempla su ampliación hasta los 189 megavatios de potencia, pendiente de tramitación.

Dos complejos de 300 MW en Salamanca y Zamora

Aunque la provincia de Salamanca es una de las que menos proyectos eólicos en desarrollo o tramitación tiene, contará con un parque de 300 MW de potencia en la zona de Arribes del Duero, gracias al auspicio de Iberdrola, que invertirá en el complejo ‘Villarino’ más de 228 millones de euros. Mientras, Siemens Gamesa espera que finalice el trámite, de competencia ministerial, para construir dos parques en Serradilla del Arroyo que, bajo el nombre ‘Cabeza Gorda’, sumarán 100 megavatios.

En Soria, todos los proyectos tienen un nexo común: la localidad de San Pedro Manrique. Allí, Capital Energy invertirá 155 millones de euros para construir el parque eólico ‘Los Cruzados’, que comparte territorio con La Rioja y suma una potencia total de 68,75 MW. También pasó el trámite de información pública el parque ‘Lado Frío’ (48,5 MW), mientras que existen siete instalaciones pendientes de aprobación ministerial: los proyectos ‘Fuentenosa’ y ‘Hayedo’, de Jenner Renovables, que suman 92 megavatios de potencia; y los parques ‘San Pedro’, ‘Sarnago’, ‘Taniñe’ y ‘Matasejun’, con 107,7 MW totales.

Un proyecto que comparten municipios de las comarcas de Tierra del Vino y Montes Torozos destaca en Valladolid. Se trata del parque ‘Tordesillas’, con 162,5 MW de potencia, que ya pasó el trámite de información pública, como hicieron los proyectos ‘Pinta y Guindalera’, de Estudios y proyectos Pradamap, con 100 MW totales en Villalba de los Alcores y Montealegre de Campos; ‘Mudarra’, que con la misma potencia desarrollará Abei Energy en Villabrágima, Valdenebro de los Valles y Medina de Rioseco gracias a una inversión de casi 60 millones de euros; y ‘El Zumaquero’, ubicado en la misma zona y con 50 megavatios de potencia.

En tramitación se encuentran aún los proyectos ‘La Llanada’, ‘Pigarzo A’, ‘Pigarzo B’, ‘Páramo’ y la ampliación del complejo ‘Torozos’, que Naturgy impulsa entre Bercero, Berceruelo, Torrelobatón y Velilla con 240,9 MW de potencia entre los cinco; el proyecto ‘Andella’ en Adalia, con 50 MW; y el parque ‘El Cerrato VI’, que Estudios y proyectos Pradamap quiere desarrollar en Alcores con 50 megavatios de potencia.

Por último, en Zamora la holandesa Windvision es la multinacional encargada de poner en marcha hasta seis parques en la comarca de Sayago, en concreto entre las localidades de Almeida y Bermillo de Sayago. Así, ‘Monte de la Cueva’, ‘Cerro de la Cabeza’, ‘Piedra de las Cruces’, ‘Piedra Fincada’, ‘Valdebermillo’ y ‘El Carbajal’ sumarán 300 megavatios de potencia totales. A estos seis parques se unirá en la provincia, aunque en la comarca de Sanabria, el parque ‘Requejo’, que en la localidad del mismo nombre contará con 48 MW de potencia.